83歲蔡瀾傳入重症深切治療，助手澄清小毛病，探望合照曝光，一狀況惹關注

保重身體！現年83歲的蔡瀾，上月底被指身體出現問題，需入住ICU，更一度被傳出病危。而蔡瀾在出院後返回酒店式公寓休養，近日有網民探望蔡瀾後貼出合照，蔡瀾在新相中的精神面貌引起熱議。

「香港四大才子」之一的蔡瀾，近年活躍於社交平台，不時暢談自己喜愛的美食。不過，早前蔡瀾被指身體欠佳，需要送院ICU（深切治療部）留醫觀察。其抖音平台最後一次更新是今年的2月17日；微博最後一次直播是3月21日。4月初，蔡瀾於FB專頁發文稱：「最近事忙，逢周五的直播將暫停一陣子，直至另行通知，請見諒。」蔡瀾秘書亦曾回覆傳媒指：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」

由於蔡瀾暫停在直播中露面，坊間多次傳出他病危的消息。其助手楊翱多次為蔡瀾的病況作出澄清：「先生近日身體的確有點小毛病，但問題並不嚴重，在此特代表蔡瀾先生向大家澄清，蔡瀾先生正在康復，也代表蔡瀾先生家人及身邊好友，懇請各路媒體及關心蔡瀾先生的大眾，給予蔡瀾先生充分時間休息與康復。 」、「蔡先生正在康復，一切安好。散播謠言要承擔刑事責任。」

蔡瀾出院近況曝光

蔡瀾雖久未身網上平台，不過他目前已經出院並返回酒店式公寓休養。5月7日，有網民探望蔡瀾，並上傳合照表示：

「上去蔡瀾先生豪宅，喝他的三十萬普洱！簽了幾本圖書之後，蔡先生還送我禮物，這個印有『佛』的布袋，簽上食神之名都不捨得用！」

從新相中可見，蔡瀾的精神狀態尚算不俗，紛紛放下心頭大石：「好開心見到蔡san精神奕奕」、「掛住佢，好欣賞佢活得通透」。

但也有人留意到蔡瀾的雙腳浮腫，唏噓表示：「突然感覺蔡先生老邁了！」、「佢精神好嗎？好似好疲倦」。

蔡瀾多次不忌諱談生死觀

蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑曾並列香港四大才子，不過其中三位已先後離世，現時只剩下蔡瀾一人。而蔡瀾的78歲胞弟蔡萱，於3月26日因輕微的骨髓纖維化病症並惡化為急性白血病，而於新加坡離世時，當時蔡瀾的家人已表示，蔡瀾因身體問題，不會到新加坡出席弟弟的喪禮。

對於生死，早已看化的蔡瀾亦從不忌諱談及死亡。他曾在谷德昭的訪問感慨自己認識的老友已愈來愈少，希望自己在不知不覺的情況下走，並指自己選擇於香港過自己最後一程人生：「我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦。」

事實上，蔡瀾的養老生活也過得很充實。2023年，蔡瀾為救跌倒的84歲太太，自己也不慎跌倒，導致股頸骨摔碎；而太太則已離世。傷癒後，蔡瀾透露「嗰段時間好慘，痛苦！」之後，他整理亡妻遺物，決定「斷捨離」，將所有收藏品送走，甚至將舊居出售，改為入住全海景酒店服務式公寓，還聘請8人團隊，日夜照顧起居飲食。

轉載自晴報