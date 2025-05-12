性價比高美容品推薦：日本《LDK》評測精選10款平價美容用品，最低僅$179

女為悅己者容！女士追求美麗外表，會用上不同的美容產品。日本雜誌《LDK The Beauty》就推薦10款美容用品，並按不同價格分組，其中最便宜的產品僅需$180左右便可入手，性價比極高。

《LDK》是次從過往期刊及特刊中精選10款在不同評測中獲得高分、評價極佳的產品，並按照不同的價錢預算，分為「￥5,000（約271港元）以下」、「￥10,000（約542港元）以下」、「￥20,000（約1,083港元）以下」及「￥30,000（約1,623港元）以上」4個組別，供大家參考。

推介清單：



（價錢由低至高排列）

1. Scalp D BEAUTÉ Scalp Spa Essence，參考價格￥3,300（約港幣$179）

2. Harias 藥用氣墊粉底，參考價格￥3,520（約港幣$191）

3. Bare Minerals complexion rescue blonzer，參考價格￥3,960（約港幣$215）

4. AVEDA Volumizing Tonic，參考價格￥4,400（約港幣$238）

5. Guecca Night WR Control Care Cream，參考價格￥4,480（約港幣$243）

6. Astalift White Advanced Cream，參考價格￥5,500（約港幣$298）

7. TWI Intensive Hair Mask，參考價格￥8,480（約港幣$459）

8. Domohorn Wrinkle Cream 20，參考價格￥14,300（約港幣$775）

9. 小泉成器 Koizumi Ultra Fine Bubble Shower Head，參考價格￥19,000（約港幣$1029）

10. Panasonic Nanocare EH-NA0J, ¥31,379 （約港幣$1,698）

轉載自晴報