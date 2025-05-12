情緒健康 │ 47歲李珊珊分享戰勝驚恐症歷程｜鼓勵關注精神健康，面對批評展現寬容

1996年港姐冠軍李珊珊過去曾因身體及情緒病問題，而絕跡幕前，病情最嚴重之時，更曾經7年無出家門。不過，陰霾終會過去，經歷了不同的病魔及鬼門關徘徊，現年47歲的李珊珊今年正式宣佈復出，接受訪問時亦大方分享患病心路歷程，希望透過自身經歷，鼓勵大眾關注精神健康。

四料港姐冠軍成入行開端

李珊珊當年選香港小姐只得18歲，一夜間成為該屆四料港姐，成為冠軍外，還奪得最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐共4個獎項。完成該屆一連串港姐的慈善活動後，李珊珊憑藉高佻身形加上甜美長相，受到公司力捧，除了安排她主持綜藝節目外，亦安排她拍攝不少膾炙人口的經典電視劇，如《鑑證實錄》及《烈火雄心》等。不過，力捧的背後，似乎亦為珊珊埋下了「健康炸彈」：

「我回望我入行頭幾年，我只係記得好累，永遠都好多嘢做，有4年時間，我每日只係可以有1、2小時去瞓覺。之後又要接著工作。」

1996年的香港小姐競選中，當時李珊珊以18歲之齡，成為該屆的四料港姐冠軍。

曾擁有「魔鬼身材」的李珊珊於2005年的瘦身廣告中與蛇共舞，令觀眾難忘至今。

拍攝《烈火雄心》成濕疹導火線

在一系列於TVB參演的劇集中，《烈火雄心》可說是最令李珊珊難以忘懷，除了因為她飾演的角色滕井悅，算是她演藝生涯中其中一個經典角色，另一方面亦是因為她曾在拍攝此劇吃了不少苦頭，令身體開始出現了警號。

李珊珊憶述《烈火雄心》一場戲是有關山泥傾瀉：「講我被山泥活埋，足足拍了7日，我在泥地浸足7天，之後我身體就爆了濕疹....當然這套劇可能只是導火線，可能仲跟我作息及免疫力有關。」

李珊珊自此便開始了與濕疹長達20多年的抗爭，由一開始在一隻腳爆發，之後伸延到另一隻腳，再之後就是身，嚴重時皮膚會出水以及潰爛。直到現時，李珊珊指濕疹亦不時復發，身上亦因此留有不少後遺症。

《烈火雄心》一場山泥傾瀉戲份，因拍足7日，令李珊珊濕疹大爆發。

李珊珊生病期間，一直有不少圈中好友給予支持。

驚恐症陷人生低谷 曾7年不出門

禍不單行，濕疹之後，李珊珊沒多久又發現自己患上驚恐症，由於一出街，就會有肚瀉、嘔吐、冒冷汗甚至休克的情況，李珊珊開始了在家「收埋自己」，並用「看書、煲劇、看戲、上網」打發時間。這個病亦令她由一個活躍社交的人，一下子變成7年足不出戶的「宅女」，絕跡幕前多年，坊間更一度誤傳她患有絕症。

不少人對她的感情生活相當好奇，但已經單身3年的李珊珊表示自己對愛情早已看透，因此對婚姻亦沒有期待，自言非常享受獨處：「一段關係其實離不開起承轉合，現在已經年青時咁容易泛起漣漪，亦享受獨處...我曾見到有一生一世的愛情，只是我遇不到而已。」

從容面對外貌變化

對於近年身型相對年青時有很大變化，她坦言是因為身體有甲狀腺功能低下問題，這個甲低更令她有脫髮情況。問她會否因此有容貌焦慮或者感到難以接受，珊珊則笑言:

外表重要嗎? 我相信我消失了咁耐，35歲以下既朋友其實都唔識我，佢見到現在的我，可以當新識的人；其他較大年紀既朋友，其實可以將我過往靚靚外表當美好回憶，就可以了！

李珊珊回憶臃腫的外形的確更為她帶來過惡意攻擊，但她表示面對這些刻意傷害，不友善的目光，最佳應對方法是莫要太上心，而且要相信自己的價值。

我記得曾經有人在我網台留言笑我「連30元都不值」，當我見到時，我就回應他 「現在叉燒斷斤稱亦不止30元啦！」

成立網台初心 望大眾關注精神健康

李珊珊去年10月與兩名拍檔創立了YouTube頻道「三坐山」，她坦言開台目的是希望幫到更多受情緒病困擾的同路人。問她會否擔心壓力過大，令病情惡化? 珊珊想了想，便道：

「我已經放了一個好長假期...既然上天仍然留我在這個人世，我覺得我是時候要做一點野...否則會好可惜...既然我休息了10年...我希望我未來10年可以充實返！」

李珊珊又表示今年初曾因為患上甲型流感，高燒不退加上併發肺炎，令自己一度於鬼門關徘徊。病癒過後的她，更明白生命其實真是非常脆弱，更珍惜活在當下。

轉載自晴報