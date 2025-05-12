劇烈咳嗽、黃稠痰、呼吸困難？流感併發肺炎，中醫推介2款食療助康復

新冠疫情看似已過去，事實是細菌正在不斷升級變種，最近感染率亦有回升催勢。俗語云：「大菌食細菌，細菌當補品」，用在今時則未必合宜了。知名藝人徐熙媛於年初因流感併發肺炎，在日本旅遊期間驟逝。註冊中醫師李殷兒話，以往肺炎多發生於冬春兩季，患者多為兒童及老人，然而當感冒延誤醫治，症狀持續惡化，或因其他長期病患，其實也可併發肺炎。

感冒VS肺炎

李醫師表示，感冒為上呼吸道感染，大多都表現為發熱咳嗽、頭痛、痰多咽痛等。肺炎是指單一肺葉或整個肺部的發炎症狀，可由細菌、病毒、黴漿菌或真菌等所致。肺炎發作時，負責氣體交換的肺泡，會被發炎分泌的液體及死亡的細胞佔據，患者除了出現咳嗽多痰等現象，肺氣泡的栓塞阻塞會使肺部難以獲得氧氣，繼而無法供給充足血氧交換。如血氧下降至一定程度，會使身體無法正常運作。發炎症狀反覆發作持續三個月以上則轉變成慢性肺炎。感冒後期出現下列症狀時，就要警惕患上肺炎的可能，應作進一步檢查以盡早作合適診治。

劇烈咳嗽，痰質黃稠

呼吸困難，氣短

深呼吸及咳嗽時會感覺胸痛

食慾不振、噁心、嘔吐

疲勞、甚至意識混亂

李醫師表示，本病屬於中醫學的「咳嗽」、「風溫」等範疇。由於人體正氣陰陽失調，外感風熱、風寒之邪，邪自上受，先犯肺臟，導致衛氣鬱阻，肺氣不宣；外邪不解，或可內傳氣分，或可逆傳心營，但極少深入血分。中醫辨證論治可採取清肺化痰、宣肺止咳、益氣養陰、活血化瘀等方法進行治療。

李醫師推介輔助康復食療

杏梨枇杷茶

材料：鮮枇杷葉1兩（或乾枇杷葉12克），雪梨2個，南、北杏各9克，沙參15克。

做法：枇杷葉洗淨；雪梨去心去核洗淨切塊；其他材料洗淨；全部材料放入煲內，加水2升，大火滾後轉文火煲45分鐘即成。

功效：清肺潤肺平喘，適合燥熱咳嗽者飲用。

竹葉羅漢果茶

材料：竹葉12克，羅漢果半個，桑白皮9克，糖桔餅2個。

做法：所有材料洗淨，放入煲內，加水2升，大火滾後轉文火煲45分鐘即成。

功效：清熱理氣止咳，如咳嗽有黃痰、咽乾痛等適用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。