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食道癌 │ 男子吞嚥困難診斷食道癌，醫師揭示一個飲食習慣導致食道癌風險高90％
健康Tips

食道癌 │ 男子吞嚥困難診斷食道癌，醫師揭示一個飲食習慣導致食道癌風險高90％

健康解「迷」
健康解「迷」

　　食飯要趁熱食，但溫度過高可能會增加致癌風險！台灣一名伯伯，因為胸悶吞嚥困難求醫，發現原來食道已經癌變。醫生追溯其飲食習慣，發現伯伯喜歡吃飯配上1物，埋下癌症病根。

 

　　台灣腸胃科專科醫生鄭泓志在其Facebook專頁分享病例，一名伯伯因持續胸悶及吞嚥不適求醫，在耳鼻喉科追蹤治療多時未見改善。後來伯伯被轉介至腸胃科，經內窺鏡檢查後發現食道下段已出現癌前病變。鄭泓志指，伯伯習慣吃飯時配上熱湯，認為「趁熱飲先夠味」，卻不知此習慣正慢慢損害食道健康。

 

食道癌｜常喝熱飲增加患食道癌風險90%

 

　　鄭泓志解釋，食道結構較胃部脆弱，缺乏厚實黏膜保護，經常飲用熱湯會灼傷食道。據國際癌症研究機構（IARC）資料顯示，在2016年已將超過65℃的熱飲列為2A類致癌物。2019年一項伊朗研究亦顯示，每日飲用高溫熱茶或熱湯人士，患食道癌風險比常人高出90%。

 

　　鄭泓志續指，滾燙食物會灼傷食道，而損傷部位的不同，相對應的症狀表現亦有所不同：

 

● 上食道段（近喉嚨）：高溫易致水泡或喉痛，癌變風險較低

● 下食道段（近胃部）：除引發吞嚥疼痛外，更易受胃酸倒流影響，阻礙黏膜修復，大幅增加癌變機會

 

食道癌｜3招測試入口溫度

 

　　他亦建議大家喝湯前可用3招自測湯溫，避免溫度過高傷害食道黏膜：

 

1. 舌尖試溫法

 

　　飲用前先用舌尖輕觸器皿邊緣，若感刺痛即代表過熱，並應立刻停止飲用。

 

2. 4大湯品降溫技巧

 

● 湯匙持續攪拌助散熱

● 倒出部分湯量至碗蓋待涼

● 可加少量溫水調節溫度

● 烹煮後擺放至少5分鐘

 

3. 慢飲原則

 

　　避免大口灌飲，改以小口啜飲方式，每口之間稍作停頓。鄭醫生提醒，若喝湯時需忍痛慢飲，即代表溫度已超出安全範圍。

 

食道癌｜飲食4招保護食道

 

　　鄭泓志另外提醒一般飲食時，除控制溫度外，亦要留意以下4大事項，以保護食道健康：

 

● 避免熱湯與刺激性食物同食

● 飯後2小時內勿立即平躺

● 定期進行腸胃健康檢查

● 出現持續性吞嚥困難應立即求醫

 

同場加映｜食道癌6大高危因素

 

　　食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

 

食道癌6大高危因子

 

1. 年屆60歲或以上，男性

2. 嗜酒

3. 吸煙

4. 愛吃醃製、煙燻食物

5. 常喝滾燙飲料、湯品

6. 胃酸倒流

 

資料來源：醫院管理局

 

　　陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

 

食道癌｜食道癌8大初期症狀

 

　　早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

 

食道癌8大初期症狀

 

● 吞嚥困難

● 胸口痛

● 大出血

● 呼吸有臭味

● 慢性咳嗽

● 聲音嘶啞

● 體重減輕

● 貧血或排黑便

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

 

食道癌｜預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

預防食道癌7大方法

 

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不抽煙

6. 避喝烈酒

7. 保持健康體重

 

資料來源：醫院管理局

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#治療#灼傷#食道癌#癌症#耳鼻喉科#腫瘤科#飲食習慣
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