食道癌 │ 男子吞嚥困難診斷食道癌，醫師揭示一個飲食習慣導致食道癌風險高90％
食飯要趁熱食，但溫度過高可能會增加致癌風險！台灣一名伯伯，因為胸悶吞嚥困難求醫，發現原來食道已經癌變。醫生追溯其飲食習慣，發現伯伯喜歡吃飯配上1物，埋下癌症病根。
台灣腸胃科專科醫生鄭泓志在其Facebook專頁分享病例，一名伯伯因持續胸悶及吞嚥不適求醫，在耳鼻喉科追蹤治療多時未見改善。後來伯伯被轉介至腸胃科，經內窺鏡檢查後發現食道下段已出現癌前病變。鄭泓志指，伯伯習慣吃飯時配上熱湯，認為「趁熱飲先夠味」，卻不知此習慣正慢慢損害食道健康。
食道癌｜常喝熱飲增加患食道癌風險90%
鄭泓志解釋，食道結構較胃部脆弱，缺乏厚實黏膜保護，經常飲用熱湯會灼傷食道。據國際癌症研究機構（IARC）資料顯示，在2016年已將超過65℃的熱飲列為2A類致癌物。2019年一項伊朗研究亦顯示，每日飲用高溫熱茶或熱湯人士，患食道癌風險比常人高出90%。
鄭泓志續指，滾燙食物會灼傷食道，而損傷部位的不同，相對應的症狀表現亦有所不同：
● 上食道段（近喉嚨）：高溫易致水泡或喉痛，癌變風險較低
● 下食道段（近胃部）：除引發吞嚥疼痛外，更易受胃酸倒流影響，阻礙黏膜修復，大幅增加癌變機會
食道癌｜3招測試入口溫度
他亦建議大家喝湯前可用3招自測湯溫，避免溫度過高傷害食道黏膜：
1. 舌尖試溫法
飲用前先用舌尖輕觸器皿邊緣，若感刺痛即代表過熱，並應立刻停止飲用。
2. 4大湯品降溫技巧
● 湯匙持續攪拌助散熱
● 倒出部分湯量至碗蓋待涼
● 可加少量溫水調節溫度
● 烹煮後擺放至少5分鐘
3. 慢飲原則
避免大口灌飲，改以小口啜飲方式，每口之間稍作停頓。鄭醫生提醒，若喝湯時需忍痛慢飲，即代表溫度已超出安全範圍。
食道癌｜飲食4招保護食道
鄭泓志另外提醒一般飲食時，除控制溫度外，亦要留意以下4大事項，以保護食道健康：
● 避免熱湯與刺激性食物同食
● 飯後2小時內勿立即平躺
● 定期進行腸胃健康檢查
● 出現持續性吞嚥困難應立即求醫
同場加映｜食道癌6大高危因素
食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。
食道癌6大高危因子
1. 年屆60歲或以上，男性
2. 嗜酒
3. 吸煙
4. 愛吃醃製、煙燻食物
5. 常喝滾燙飲料、湯品
6. 胃酸倒流
資料來源：醫院管理局
陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。
食道癌｜食道癌8大初期症狀
早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：
食道癌8大初期症狀
● 吞嚥困難
● 胸口痛
● 大出血
● 呼吸有臭味
● 慢性咳嗽
● 聲音嘶啞
● 體重減輕
● 貧血或排黑便
資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴
食道癌｜預防食道癌7大貼士
要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：
預防食道癌7大方法
1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等
2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）
3. 及早處理胃酸倒流
4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物
5. 不抽煙
6. 避喝烈酒
7. 保持健康體重
資料來源：醫院管理局
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