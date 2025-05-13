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男歌手透露車禍嚴重傷害，生殖器斷裂一度失性能力，醫生建議多看色情影片促進血液循環以恢復功能
健康Tips

男歌手透露車禍嚴重傷害，生殖器斷裂一度失性能力，醫生建議多看色情影片促進血液循環以恢復功能

健康解「迷」
健康解「迷」

　　42歲台灣歌手葉諾帆憑《超級紅人榜》出道，一直未有大紅大紫，過去曾一度轉賽道有意從政。他近日於當地綜藝節目任嘉賓時便自爆人生辛酸史，指自己大學時期曾遇嚴重車禍，因遭大貨櫃車拖行50米，致骨盆粉碎性骨折，而且令生殖器官重創，一度失性能力。絕望的他當時曾對母親說道：「可以讓我走嗎?」。

 

　　葉諾帆近日在綜藝節目《震震有詞》分享，意外當日他正駕駛電單車趕往學校上堂，期間有一輛兩節車卡的大貨櫃車卻突然失控撞上他，更將他捲入車底、輾過骨盆，甚至被拖行長達50米。遭受重創的他立即被送院搶救，並證實他骨盆粉碎性骨折、脊椎受損，而且生殖器官斷裂。

 

　　葉諾帆回憶當時留院期間曾動了三次手術，治療過程中媽媽曾收到14次病危通知書，每次都提心吊膽，他一度絕望對媽媽說：「要不要放我走」，但媽媽仍堅持陪伴，直到尿道重建成功才鬆口氣。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

42歲台灣歌手葉諾帆憑《超級紅人榜》出道，不過卻一直未有大紅大紫。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

42歲台灣歌手葉諾帆憑《超級紅人榜》出道，不過卻一直未有大紅大紫。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

葉諾帆於當地綜藝節目任嘉賓時指自己大學時期曾遇嚴重車禍令生殖器官重創，一度失性能力。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

葉諾帆回憶當時留院期間曾動了三次手術，治療過程中媽媽曾收到14次病危通知書。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

葉諾帆回憶當時留院期間曾動了三次手術，治療過程中媽媽曾收到14次病危通知書。

 

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍 生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

尿道重建成功後，葉諾帆指為了幫助血液循環，醫生特別叮囑他要多看色情片，慶幸經過約3年時間的努力，他最終性功能恢復正常。

 

　　完成尿道手術後，葉諾帆指為了幫助血液循環，醫生特別叮囑他要多看色情片，慶幸經過約3年時間的努力，他最終性功能恢復正常。他回憶，當年因骨盆腔手術成功機率不高，進手術房前還特別與弟弟妹妹交代遺言：「哥哥這一趟進去不見得可以出來，你們要代替哥哥照顧好媽媽。」最後捱過難關順利出院，帶著尿袋回到學校完成學業。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#醫生#台灣#交通意外#盆粉骨折#生殖器斷裂#性能力#色情片#尿道重建
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