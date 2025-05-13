37歲男子連玩過山車引發腦出血，醫生警示：這三類人不宜玩高速機動遊戲

內地一名37歲周姓男子在連續乘坐2次過山車後，出現頭暈嘔吐，求醫發現腦出血，幸好及時經手術治療，病情已明顯好轉。有醫生提醒，3類人不適宜玩過山車這類的機動遊戲。

腦出血｜連坐2次過山車致腦出血

據《齊魯晚報》報導，中國湖北省武漢市一名37歲周姓男子，在本月初「五一連假」期間，與家人玩機動遊戲，連續乘坐2次過山車後，感到頭暈嘔吐，遂前往醫院求醫。經檢查後發現，其顱內有慢性硬膜下血腫。武漢亞心總醫院神經內外科醫生程剛指出，這種病症是指血液在硬腦膜下腔異常積聚，屬於臨床上較常見的顱內出血類型，但患者群多為曾有頭部外傷史的老年人，年輕患者實屬罕見。

程剛解釋，大腦表面與硬腦膜之間的微細靜脈，可能在雲霄飛車高速運行中因劇烈加減速受到牽拉，導致破裂滲血，逐漸形成血腫。這類情況雖較罕見，但若患者本身存在腦血管發育異常或潛在病變，外力刺激可能成為誘因。

幸好，男患者經及時手術清除血腫後，現已脫離危險且恢復良好。程剛提醒，有3類人屬於高風險族群，如患有高血壓、心腦血管疾病及糖尿病，玩機動遊戲前要考慮自身情況，因患者的血管脆弱性較高，應盡量避免乘坐雲霄飛車等高速遊樂設施。此外，一般人如在遊玩刺激性設施後若出現持續性頭痛、暈眩、噁心等症狀，應立即就醫檢查，特別是平時無相關病史卻突然出現不適者，更應提高警覺。

頭痛警號｜5種頭痛恐已腦病變

頭痛發作時，不少人都傾向服用藥物止痛，只求盡快緩解痛楚，但並非所有頭痛都能如此應對。如出現以下5種頭痛，建議患者服藥暫時止痛後，仍應盡快就醫，進一步追查頭痛原因，以免情況惡化。

1.突然發作的嚴重頭痛

幾秒內從完全不痛突然痛到最高點

代表腦血管出現問題

可能會有生命危機

2.中年以後的頭痛

頭痛時間變長

出現抽痛、刺痛

50歲後才發生

腦部可能有新的問題

3.與姿勢相關的頭痛

可能與腦壓有關

腦部有新的感染或腫瘤導致腦壓升高

腦脊髓有問題或腦膜破洞導致腦壓變低

4.與姿勢相關並伴隨發燒，或出現噁心嘔吐、單側手腳無力、嘴角歪斜、看東西有影子、手腳麻木等症狀

代表腦部有新的結構性異常

5.咳嗽、打噴嚏、搬重物、上廁所時更痛

代表顱窩等腦部重要構造發生新的結構性變化

資料來源：台灣神經內科醫生唔旻陽

同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

同場加映:中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

中風120口訣

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

轉載自晴報