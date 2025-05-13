按摩中風 │ 男士肩頸痛被按摩引發腦中風，醫生警告：危險三角區切勿按摩，生命危險

為愛人按摩是一種表達愛意的方法，但小心用錯力隨時奪命。泰國一名賢妻見丈夫肩頸不適，於是睡前為他揼骨放鬆一下。沒想到翌日丈夫半身癱瘓且失去說話能力，急送院發現腦缺血中風，恐終身殘廢。

泰國清邁一名神經外科醫生Dr. Pracha在其Facebook專頁發文分享病例，指一名54歲男子因為肩頸不適，妻子體貼為丈夫按摩肩頸後一起入睡。沒想到翌日起床，丈夫出現口齒不清的情況，右邊半身乏力急送院搶救。經過檢查後，發現丈夫的雙側頸部動脈血管有破裂，血液無法通往大腦，導致左腦缺血超過8小時。醫生懷疑是妻子前一晚按摩時用錯力，導致血管破裂而引發血栓阻塞血流所致，藉此警告一般人不要胡亂幫人按摩，按摩技師需要經過專業訓練和考核才可以提供按摩服務。

Dr. Pracha 續指，按摩致命的情況亦有先例，較早前一名20歲泰國歌手在一間按摩店被「lock頸」後半身癱瘓一個月，最後不幸離世。

女歌手Phing Chayada 當時因肩膀痠痛，故去當地一間泰式按摩店按摩，但按後連頸都開始感痛楚，她以為是按摩後正常現象，故自行吃止痛藥緩解疼痛。一星期後，她的手臂都出現麻木與刺痛，她再次到同一間店按摩。當時按摩師特別加強針對頸部按摩，做了很多扭動頸部的手法，2周後她開始感到劇烈疼痛與僵硬，甚至無法趴著睡覺。最終傷及頸椎導致全身半身癱瘓，臥床1個月後離世。

按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

按摩3大要點：



勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痹等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

按摩風險｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

轉載自晴報