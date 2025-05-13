霉菌 │ 女子換季執衣櫃後發高燒，因忽略這1步導致霉菌入肺，醫生警示：危及生命風險

執屋前要做好防護措施！內地一名女子趁最近轉季執拾衣櫃，沒想到事後開始發高燒，求醫發現原來做漏一步釀禍。有醫生指出，這情況嚴重可以致命。

據《潮新聞》報道，中國浙江杭州一名沈姓女子趁著轉季打算執拾衣櫃，當時打開衣櫃時發現有霉斑，於是順手清理，但未戴上口罩。清理後，她開始發燒至40度、而且出現咳嗽等症狀遂求醫。經支氣管鏡檢查，醫生發現她氣道壁有白色菌斑，確診感染侵襲性肺麴菌病，幸經治療後已康復出院。

據悉，麴黴菌主要在潮濕環境滋生，如衣櫃、家中洗手間地磚、牆縫等陰暗潮濕處，甚至長時間未清理的冷氣機都會有機會生長。麴黴菌在溫度20至30度、濕度80%以上的條件最容易繁殖，主要以枯死的植物、動物的排泄物及動物屍體為營養源。當人感染後，可能出現高燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，嚴重時可能危及生命。常見症狀包括：

持續高燒不退

咳嗽症狀不斷加重

伴有胸痛、呼吸困難

痰液中帶有血絲或呈現棕褐色

鼻塞

流膿鼻涕

臉部疼痛

嚴重可致呼吸衰竭或致命

家居霉菌｜家居3招防霉

故此，醫生建議每逢執屋或收拾家居時，應做好防護措施，平日家居亦要保持乾爽。以下建議3招防止家裡發霉：

開窗通風

開抽濕機降低屋內濕度

執屋時要注意戴口罩和手套，避免吸入霉菌

霉菌危機｜霉菌入肺後果嚴重

霉菌入肺患上侵襲性肺曲霉病，後果可以很嚴重。廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生孫聰曾表示，曲霉菌的孢子在空氣和土壤較為常見，如發霉穀物、堆肥、植被、施工場所灰塵等，人吸入曲霉孢子而感染發病。肺曲霉菌感染的首要因素是免疫力低下，如器官移植、血液病、惡性腫瘤化療病人、長期使用抗生素、糖皮質激素、免疫抑製劑、血糖升高、存在慢性肺部疾病等。

侵襲性曲霉病臨床症狀如下：

1.持續性發燒

2.咳嗽

3.胸痛

4.全身不適

5.體重減輕

6.嚴重時可出現呼吸困難

資料來源：上海市肺科醫院

霉菌危機｜家居防霉小錦囊

家居防霉很重要。呼吸系統科專科醫生鄺國柱曾接受訪問時表示，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。故此，鄺國柱醫生分享了幾項家居防霉小錦囊：

1.適當使用抽濕機

使用抽濕機再加一把風扇，就會使室內的環境更加乾爽。現在的抽濕機很多都有淨化功能，如使用帶有清除霉菌、動物的過敏原、塵蟎等功能的抽濕機效果可能會更好。

2.晾衫

如果家裡沒有露台但是又需要晾衣服，就要注意晾衣服的時候不要在睡房裡，有兩個原因：

一：睡房有被子、衣物，會更容易潮濕；

二：我們在睡房睡覺至少6、7個小時，如果有過敏原、霉菌，就等於與敵同眠了。

因此晾衣服的時候要選擇在客廳而不是睡房裡。

建議晾完衣服可以先外出待一會，加上抽濕機的幫助，就會乾燥一點。

3.「斷捨離」

如果家裡有很多雜物就會產生很多塵埃，而塵埃很多時候都是一些有機物，如果他吸入水分，就又會產行霉菌。因此要學會「斷捨離」，使家裡更加簡潔，家居環境就可以更好。

4.使用漂白水清潔家居

如果遇到霉菌可以使用漂白水去清理，本身若患有氣管問題的朋友，一定要更加小心，否則太過烈的漂白水可能首先就刺激到自己的氣管。

清理霉菌的時候要戴上口罩，若使用清潔劑或者漂白水，其濃度要調好，否則可能會引起氣管疾病的發作。

轉載自晴報