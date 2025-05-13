婆孫同中風   高血壓是禍首？中風年輕化  六大預防貼士

一位80多歲的婆婆，因為缺血性中風入院，快要兩星期了。這天，她如常在醫院病房張望，赫見一張熟悉而年輕的面孔，躺在不遠處的病床。那個不就是自己的孫女嗎？

後來才知道，不足40歲的孫女突然中風。她不單與自己一樣高血壓，亦即是中風高危族群，更患上中度腎衰竭，情況緊急。婆婆既震驚又心痛，為何兩婆孫會相繼中風？還要在同一病房內承受著病魔折磨？年輕孫女萬一因而殘障，她的前途怎麼辦？

這個兩婆孫中風個案，香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生仍然歷歷在目。他是香港大學中風研究組（HKU Stroke）總監，一直關注中風年輕化，積極提倡公眾預防中風。在香港，每4位成年人，就有1位有機會中風。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生，是香港大學中風研究組(HKU Stroke)總監，關注年輕中風問題。(圖：被訪者提供)

每10萬年輕人 60個中風

所謂年輕中風，是指18至55歲的中風患者。這個年齡層，既正值盛年，也是不少照顧者之路的開始。筆者聽著劉教授分析，不禁冷汗直冒，一來香港確有中風年輕化趨勢，2001年每10萬年輕人，有42宗中風個案。到了2021年，已急升至每10萬年輕人，約60人中風。

再者，雖然部分年輕中風病人原自血管撕裂、血管炎或心內膜炎等較少見的病因，卻仍有不少患者直至病發入院，才發現自己本身有高血壓（約60%）、高膽固醇（72%）或糖尿病（46%）等中風高危因素。可見這些傳統上老年才出現的毛病，提早進擊年輕一代，他們身懷「計時炸彈」也不自知。

更震撼的是，病發三個月後，仍有21%年輕病人面對中度至嚴重傷殘。可想而知縱使理論上，年輕患者復原有優勢，復康進度卻不一定比年長患者理想，要視乎病況而定。

中風殺傷力極大。約21%年輕中風病人，發病後3個月，要面對中度至嚴重傷殘的困境。(圖：Marcus Aurelius@Pexels)

逾兩成年輕中風者 中度至嚴重傷殘

「這些數字值得關注和擔心。畢竟年輕如40至50多歲病人，有機會是家庭收入支柱，又要照顧家人和孩子，如果中風令其失去工作及自理能力，對家庭以至社會也大受影響。而且他的人生還有幾十年，我們都希望能夠盡快協助這些病人復康，重新投入社會。」劉教授說起來，不無肉緊。

筆者邊聽邊想，預防中風真要由年輕開始，極需自我覺察身體狀況，管理一己健康。

回想照顧者生涯最艱難一刻，我最害怕的，其實是自己會否突然倒下，令照顧對象身陷險境。腦海裏經常冒起「唔好中風」四個字，可是我沒有水晶球，只好慎防「三高」（高血壓、高血脂和高血糖），定期驗身，盡力遠離中風高危因素。

預防中風六招

細看劉教授分享的預防中風錦囊，其實有望實踐的，而且老少皆宜，包括：

1. 健康飲食：少鹽、少糖、少油、少肥。多食蔬菜和水果，少飲酒。

2. 避免吸煙

3. 每星期最少3次，每次20至50分鐘運動。

4. 心靈健康。

5. 定期身體檢查，包括心房顫動篩查。

6. 定期量血壓。

其中血壓管理，在預防中風之路，扮演重要角色。因為高血壓是中風高危因素，像上文提及的兩婆孫中風個案，同樣罹患高血壓。

每周定時運動，有助預防中風。(圖：Daniel Rech@Pexels)

高血壓 易致腦出血復發

此外，腦出血是第二常見的中風類型。HKU Stroke團隊早前研究顯示，大部分腦出血引致中風的患者，由於未能控制血壓，令腦出血復發，就會大幅增加再次中風和死亡的風險。亦有研究發現，55歲或以下腦出血患者中，高達80%病人患有高血壓而未確診或未接受治療。

「高血壓是中風最常見但可調控的風險因素，卻常被忽略。中風患者尤其是年輕人，若能及早發現並控制血壓，就可避免悲劇發生。」劉教授不無感慨。

因著高血壓之兇險，港大醫學院臨床醫學學院內科學系及HKU Stroke的團隊，研發了臨床「腦出血後用藥評分」工具（TRICH評分），協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三重抗高血壓藥物，有望顯著降低患者復發生腦出血及再次中風風險。研究成果已於國際期刊《神經學》（Neurology）發表。

高血壓是中風高危因素。(圖：Thirdman@Pexels)

港大開發臨床評分工具 助中風病人控制血壓

原來，若於腦出血後有效控制血壓，有助改善長期復康。雖然患者普遍需服用至少三種抗高血壓藥物，但未必所有患者適合，部分甚至可能要面對過度治療或血壓降低過快的副作用。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢醫生指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷，共同研發臨床「腦出血後用藥評分」工具（TRICH評分），包括五項簡單的臨床指標：年齡、性別、腎功能、入院時血壓，以及是否患有缺血性心臟病。

其中如符合年齡低於60歲、男性、腎功能較差、入院時血壓較高，患有缺血性心臟病等部分情況，均會得分。若然評分達3分或以上，就會提早開始三重抗高血壓藥物治療，包括鈣通道阻滯劑（Calcium Channel Blockers），血管張力素受體阻斷劑（Angiotensin Receptor Blockers, ARBs）及利尿劑（Diuretics）。

研究整合了462位來自瑪麗醫院腦出血患者的數據，目前已於律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。

港大醫學院成功研發嶄新臨床「腦出血後用藥評分」工具（TRICH評分），協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三種抗高血壓藥物。（圖右起：張記暢醫生、劉巨基醫生及蘇政熹）。(圖：港大醫學院)

的確，中風令人「聞風色變」，高血壓令人「壓力山大」。有時也會擔心，怎樣防止長老中招？管好「三高」就成嗎？或者由自己出發，與長老兩代人，一起驗身一起預防，一起嚴控血壓，互相鼓勵，成為管理健康的動力。

HKU Stroke 香港大學中風研究組網址：

https://stroke.hku.hk