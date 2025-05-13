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健康素食食譜推薦：素豆香紫菜南瓜湯 為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰
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健康素食食譜推薦：素豆香紫菜南瓜湯 為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　今天，為自己煮碗海帶湯，據說可為新的一年帶來好運。不特別相約親朋好友，一個人安安靜靜的待在家，享受屬我的天地。在高溫底下，濕氣日重的日子裏，不求花巧，只追求樸實的食材，煮法一點都不複雜，來為自己煮一碗溫暖清爽的湯水。消一消暑，解一解渴，固本培元，休養生息，為明天的拼搏，先作儲備能量。

 

　　今天，為自己煮碗海帶湯，別忘了母親生育的痛苦。多年前的今天，她一個人待在產房裏，忍耐著十級的痛苦，把我生下來。用她的愛和無言的付出，把當年手抱的嬰孩撫養成大人。每一個生命的誕生，伴隨著無數的艱辛與付出； 每一口海帶湯的味道，清甜中帶點海水的鹹味。無論人生，還是湯水，都一個經歷，一個甘苦與共的過程。

 

　　今天，為自己煮碗海帶湯，暫別生活中的一切的紛擾。不需要華美的蛋糕，只求純樸的過日子。錯過了那天抬頭就能看過的日落，忘掉那遺落在時間的縫隙裏興趣。日復一日的奔波中，許多風景還未細細品味，轉眼已成回憶。那倒不如，現在慢下來，喝一口湯，好好享受這一刻，還活著還能感受的片刻...… 

 

　　今天，就祝我自己，生日快樂～

 

豆香紫菜南瓜湯（2人份）

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

時間：45分鐘

材料：

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

韓國紫菜（海帶） 2/3飯碗/ 南瓜 1/4個（250克）/ 蓮藕 1節/ 豆卜 3塊/ 蒜頭 5粒（顆）

 

調味：

麵豉（味噌） 2湯匙/ 鹽 半茶匙/ 糖 半茶匙/ 白胡椒粉

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 煮鍋/ 湯匙/茶匙/ 湯碗/ 木舀

步驟：

1.    撕走蒜頭的皮，沖洗後，用菜刀稍為敲碎（如圖）。

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

2.    切走南瓜的皮，洗乾淨後，切成小塊（如圖）。

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

3.    刨走蓮藕的皮，切去頭尾，洗乾淭，切成小塊（如圖）。

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

4.    將豆卜切半，待用。

5.    放步驟1於煮鍋裡，以中火炒半分鐘，然後加入麵豉（味噌），多炒半分鐘（如圖）。

 

 

為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰：素豆香紫菜南瓜湯

 

6.    放入步驟2和3，炒一炒。倒入3.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮30分鐘。 

7.    放入韓國紫菜（海帶），攪拌均勻。

8.    加入步驟4，蓋上鍋蓋，續以中火，多煮5分鐘。

9.    加入調味料，攪拌均勻，便可。

 

筆記：

1.    紫菜（海帶）有豐富的礦物質，如碘、鐵、鈣與水溶性纖維，都對提升免疫力很有幫助。

2.    南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3.    蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

4.    豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#營養#食譜#素食譜#豆香紫菜南瓜湯#韓國紫菜#海帶#南瓜#蓮藕#豆卜#生日#生辰#素湯
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