健康素食食譜推薦：素豆香紫菜南瓜湯 為自己煮一碗溫暖清爽素湯賀生辰

今天，為自己煮碗海帶湯，據說可為新的一年帶來好運。不特別相約親朋好友，一個人安安靜靜的待在家，享受屬我的天地。在高溫底下，濕氣日重的日子裏，不求花巧，只追求樸實的食材，煮法一點都不複雜，來為自己煮一碗溫暖清爽的湯水。消一消暑，解一解渴，固本培元，休養生息，為明天的拼搏，先作儲備能量。

今天，為自己煮碗海帶湯，別忘了母親生育的痛苦。多年前的今天，她一個人待在產房裏，忍耐著十級的痛苦，把我生下來。用她的愛和無言的付出，把當年手抱的嬰孩撫養成大人。每一個生命的誕生，伴隨著無數的艱辛與付出； 每一口海帶湯的味道，清甜中帶點海水的鹹味。無論人生，還是湯水，都一個經歷，一個甘苦與共的過程。

今天，為自己煮碗海帶湯，暫別生活中的一切的紛擾。不需要華美的蛋糕，只求純樸的過日子。錯過了那天抬頭就能看過的日落，忘掉那遺落在時間的縫隙裏興趣。日復一日的奔波中，許多風景還未細細品味，轉眼已成回憶。那倒不如，現在慢下來，喝一口湯，好好享受這一刻，還活著還能感受的片刻...…

今天，就祝我自己，生日快樂～

豆香紫菜南瓜湯（2人份）

時間：45分鐘

材料：

韓國紫菜（海帶） 2/3飯碗/ 南瓜 1/4個（250克）/ 蓮藕 1節/ 豆卜 3塊/ 蒜頭 5粒（顆）

調味：

麵豉（味噌） 2湯匙/ 鹽 半茶匙/ 糖 半茶匙/ 白胡椒粉

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 煮鍋/ 湯匙/茶匙/ 湯碗/ 木舀

步驟：

1. 撕走蒜頭的皮，沖洗後，用菜刀稍為敲碎（如圖）。

2. 切走南瓜的皮，洗乾淨後，切成小塊（如圖）。

3. 刨走蓮藕的皮，切去頭尾，洗乾淭，切成小塊（如圖）。

4. 將豆卜切半，待用。

5. 放步驟1於煮鍋裡，以中火炒半分鐘，然後加入麵豉（味噌），多炒半分鐘（如圖）。

6. 放入步驟2和3，炒一炒。倒入3.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮30分鐘。

7. 放入韓國紫菜（海帶），攪拌均勻。

8. 加入步驟4，蓋上鍋蓋，續以中火，多煮5分鐘。

9. 加入調味料，攪拌均勻，便可。

筆記：

1. 紫菜（海帶）有豐富的礦物質，如碘、鐵、鈣與水溶性纖維，都對提升免疫力很有幫助。

2. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

4. 豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。