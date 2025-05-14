逆齡抗衰老｜25歲過後膠原蛋白急速流失！找回青春秘密：吃對4種抗老營養素，愈吃愈年輕！

隨著年齡的增長，許多人會發現自己的皮膚不再像年輕時那樣緊緻有彈性，蘋果肌也漸漸消失，這一切都是膠原蛋白流失的結果。膠原蛋白是維持皮膚彈性和緊緻的重要成分，尤其25歲過後會特別明顯，膠原蛋白的生成速度會逐漸減慢。

膠原蛋白與皮膚老化

膠原蛋白的英文「Collagen」是來自希臘文「Kolla」，意思是膠水，可以幫助身體各種結構的支撐與結合，是人體內最豐富的蛋白質之一，廣泛存在於皮膚、骨骼、肌肉和結締組織中，約佔人體內總蛋白質20-30%。因此，它在維持皮膚結構、強度和彈性方面扮演著關鍵角色。25歲過後，新陳代謝開始減慢，膠原蛋白會逐漸流失。當皮膚缺乏膠原蛋白時會出現鬆弛、乾燥、皺紋及色斑等老化跡象，再加上缺乏運動、工作壓力及睡眠不足等原因，會令體內毒素愈積愈多，令膠原蛋白流失加快。

膠原蛋白流失的四大原因：

1. 自然老化：年齡增長令膠原蛋白生成速度減慢。

2. 紫外線傷害：過度的陽光照射會加速膠原蛋白的分解。

3. 生活習慣：吸煙、飲酒、壓力和不健康的飲食習慣，會加速膠原蛋白的流失。

4. 自由基損傷：環境污染和不健康的生活習慣會產生自由基，破壞膠原蛋白結構。

如何補充膠原蛋白？ 肌膚保持年輕秘密：4種抗老營養素

1. 膠原蛋白（Collagen）

膠原蛋白共有28種，最常見主要有3種類型，分別為膠原蛋白I型，II型及III型。這3款類型的膠原蛋白亦是對皮膚健康有益。

補充膠原蛋白I型，可有效改善肌膚健康，加強肌膚結構，有助預防皺紋生成，並提升肌膚的彈性與保濕力，緩解乾燥與龜裂。研究指出，每天攝取 2.5 至 5 克的膠原蛋白連續8周，有助肌膚細胞修復與再生，明顯改善肌膚彈性與含水量。

2. 生物素（Biotin）

生物素與健康的維繫密不可分，其在糖類、脂肪及蛋白質的代謝中扮演非常重要之角色，這意味著必須有足夠的生物素存在，才能轉化並使用飲食中攝入的日常營養。生物素為維他命B群的一員，是健康代謝、神經、消化和心血管功能所需的關鍵營養，並也具備出色的美容功效，能維持頭髮、皮膚及指甲強健，常添加進美容產品中，因此複方中含有生物素也是搭配美麗容顏的一大重點。

若沒攝取足夠的生物素造成生物素缺乏症時，會有以下症狀：脫髮、皮膚蒼白、乾性鱗屑皮膚炎、血色素與紅血球數下降、情緒起伏變大、容易疲勞、出現抑鬱症甚至神經功能障礙影響。

3. 白藜蘆醇（Resveratrol）

白藜蘆醇是一種強效的抗氧化劑，能夠中和自由基，減少皮膚的氧化損傷。它能抑制黑色素生成的酪氨酸酶活性，進而降低色素沉澱的形成。此外，白藜蘆醇還具有促進膠原蛋白生成和抗炎的作用，使皮膚看起來更加均勻亮白。

4. 葡萄籽精華（Grape Seed）

葡萄籽精華富含原花青素，抗氧化能力極強，能減少自由基引起的細胞損害，支持膠原蛋白的穩定性。葡萄籽已被許多愛美族視為「可以吃的青春保養品」，搭配膠原蛋白、維他命C使用，可以幫助體內發揮良好的抗氧化作用，並且幫助膠原蛋白生成、促進傷口癒合等功效，並且從裏到外維持年輕健康狀態。

保養秘訣：想延緩老化，3類食物要少吃！

除了補充抗老營養素之外，以下這些食物要盡量少吃，以免讓養膚計劃功虧一簣！

1. 促發炎食物

加工度過高的食品，都容易引起皮膚發炎，讓皮膚變得蠟黃、失去光澤，例如：糕點、餅乾、醃漬罐頭，另外皮膚易敏感者，更要減少食用。

2. 光敏感食物

食物中有一種「感光食物」，也被稱為光敏感食物。這些食物成分在陽光照射下會促進體內黑色素細胞的活化，導致色素沈澱，甚至使皮膚變得暗沉粗糙，降低皮膚的抵抗力！高感光食物如：檸檬、芹菜、韭菜、紫菜、胡蘿蔔、香菜、黑芝麻、紅豆等。

3. 促糖化食品

油炸、燒烤類食物、高糖分果汁飲料，在身體內形成糖化產物，會使得肌膚暗沉、失去彈性。

找回年輕光彩 從生活做起

想要延緩衰老並不是難事，透過進食富含膠原蛋白的食物，選擇合適的抗衰老保健品，如膠原蛋白、生物素與葡萄籽精華等保健品，再配搭良好的生活習慣如：基本的防曬、保持充足睡眠、多喝水等，不僅能有效改善肌膚狀態，更能讓你遠離歲月痕跡，重現年輕光彩。