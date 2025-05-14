中國最高齡產婦現況曝光！60歲退休醫院院長迎雙胞胎，盼再多30年幸福歲月

「中國最高齡產婦」現況曝光！今年75歲的退休院長盛海琳，2009年意外失去獨生女兒，人生陷入絕望。1年後，她以60歲高齡誕下一對雙胞胎女兒，成為「祖母級媽媽」。時隔15年，盛海琳日前接受媒體訪問，坦承「如果重來，我可能不會選擇這條路」。

獨生女煤氣中毒亡 冒死再誕孖女

據內地媒體報道，今年75歲的盛海琳退休前為合肥某醫院院長，在2009年春節時，因一場煤氣中毒事故失去了獨生女兒和女婿。悲痛萬分的她做出驚人決定：透過試管嬰兒再育子女。十月懷胎期間，她承受了常人難以想像的代價，包括孕期高血壓、高尿酸、全身浮腫，甚至腹水危及生命。2010年，60歲的盛海琳平安誕下一對雙胞胎女兒，成為「祖母級媽媽」及當時的「中國最高齡產婦」。

「60歲生下雙胞胎」新聞一出隨即引發熱議。有人批評盛海琳太過自私，指她高齡產子是拖累下一代，「但他們不知道，是孩子救了我 」。軍醫出身的盛海琳不顧年事已高，為了養育一對孖女而重返職場。她表示：「人坐月子是享福，我是在算錢──兩個早產兒每天6000元的溫箱費用，一直持續了47天。」

為了撫養女兒，她在孩子100天時就提著拉桿箱全國各地奔波開醫學講座賺錢，一年飛200多天，每場收入數千元人民幣，所賺到的錢用來聘保母和補習老師照顧培養孩子。她坦言，別的母親在輔導作業時，自己則與高血壓和記憶力衰退抗爭；最擔心的是自己有天離世，女兒失去依靠：「我身為軍人一不怕苦，二不怕死；生了雙胞胎之後，我可以不怕苦，但我怕死了沒人養孩子，這是責任。」因此，盛海琳希望向天再借30年，讓她好好活著，能見證女兒結婚長大。

丈夫2年前猝逝 雙胞胎女兒成「盔甲」保護媽媽

2016年初，盛海琳的丈夫吳先生不幸中風，自此行動不便，令養家的重擔全落在盛海琳身上。她需要同時間請3個保母，一個照顧病人，一個照顧小孩，一個煮飯、做家務。10年來，盛海琳先後請過60多個保母，她揚言自己可以出書講「保母經」。

至誕下孖女12年後，2023年，已中風多時的73歲吳先生，突然因心臟病發猝逝。盛海琳回憶，丈夫去世時，兩個女兒哭了三天三夜，但到了第三天，女兒對她說：「媽媽我們不哭了，爸爸不在了，你還有我們呢」。如今，15歲的雙胞胎已長成少女，她們會叮囑母親按時吃降壓藥，外出時面對一次次異樣眼光，雙胞胎也會挺身而出替盛海琳解釋：「她不是奶奶，是我的媽媽，60岁生我的」。

當盛海琳被問及「是否後悔」，她沉默良久坦言：

如果重來，我可能不會選擇這條路，但人生沒有如果。

她認為，母愛不是本能，而是一場漫長的修行，「我教她們吃飯走路，她們教我如何在破碎中重生」。

轉載自晴報