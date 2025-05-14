食道癌 │ 59歲南韓女星抗癌揭露：食道癌治療經歷與8大早期症狀，提前認識癌症風險

59歲南韓女星許允貞（허윤정），曾出演《妻子》、《天使的選擇》等劇集，近日在電視節目中坦承，5年前曾接受食道癌手術，首度公開抗癌歷程。早期食道癌難以發現，有醫生列出8大初期症狀可助及早發現。

許允貞近日在節目《林成勳的明星基因X檔案》中，分享5年前接受食道癌手術的抗癌歷程。她於2020年被診斷出患有食道癌，她憶述當時並無特別明顯症狀，「僅在進食時感覺右邊喉嚨卡住，去醫院檢查後才知道是食道癌。」

許允貞提到，確診當下醫生告知已錯過能用內視鏡進行手術的時期。她回憶得知患癌瞬間，感覺天塌下來了，因情況緊急需進行化療。不過她透露，曾目睹患癌父親因化療承受極大痛苦，因而果斷選擇接受食道切除手術，切除約24cm食道，並將胃部上提來代替食道功能，讓現場嘉賓都感到十分心疼。

59歲南韓女星許允貞首度公開抗癌歷程。（網上圖片）

許允貞坦承5年前曾接受食道癌手術。（影片截圖）

許允貞坦承5年前曾接受食道癌手術。（影片截圖）

切除約24cm食道。（影片截圖）

許允貞坦承5年前曾接受食道癌手術。（影片截圖）

被問及後遺症時，許允貞坦言：「失去食道意味著沒有括約肌，初期只要飲水後稍微彎腰，水就會逆流而出，根本無法進食，只能一直吐。每天體重急降，一個月就暴瘦15kg，真的非常可怕。」

所幸經過治療，許允貞目前持續進行追蹤檢查，健康狀況良好。只需再觀察6個月就可獲得「完全康復」的判定。

同場加映｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

食道癌6大高危因子

1. 年屆60歲或以上，男性

2. 嗜酒

3. 吸煙

4. 愛吃醃製、煙燻食物

5. 常喝滾燙飲料、湯品

6. 胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

食道癌｜食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

食道癌8大初期症狀

● 吞嚥困難

● 胸口痛

● 大出血

● 呼吸有臭味

● 慢性咳嗽

● 聲音嘶啞

● 體重減輕

● 貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

食道癌｜預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

預防食道癌7大方法

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不抽煙

6. 避喝烈酒

7. 保持健康體重

資料來源：醫院管理局

轉載自晴報