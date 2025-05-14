地震預警新發現！中大研究揭大地震前11個月出現1先兆

香港中文大學地球與環境科學系楊宏峰教授及其團隊，發現2019年四川威遠頁岩氣田的5.6級地震前，長達11個月的先兆性斷層活動，該研究成果發表於著名期刊《Communications Earth & Environment》。這項發現有助理解誘發地震機制，並為災害預警提供新方向。

研究團隊自2017年起，研究中國頁岩氣開發主要區域的四川盆地的誘發地震。在2020年，團隊揭示了2019年發生於威遠頁岩氣田的極淺層地震，可能與向低滲透性的頁岩層注入高壓水致產生裂縫，以提高頁岩氣產量的「水力壓裂」技術有關。2023年，團隊更發現了水力壓裂誘發地震的新機制。

2019年9月8日，四川內江市威遠縣一日內先後發生三次地震，最強一次達5.6級，震源深度10千米，當時有超過4000間房屋受損或倒塌，至少1人死亡，63人受傷。

最新研究中，透過極高精準度，定位誤差少於10米，識別出2019年四川威遠5.6級地震發生前，已現一段長時間的地震先兆訊號，並與該區頁岩氣開採活動有關。數值模擬顯示，「無震滑移」即沿斷層的緩慢非地震性運動，是長時間先兆斷層活動的主要因素。

該區於2015年開始開採油氣，並設置多個水力壓裂平台向頁岩注入高壓水。受H39平台水力壓裂流體進入斷層影響，斷層於2018年10月閞始活動。隨後，因受到多個平台持續水力壓裂的影響，先兆性前震因而沿著斷層向主震震源遷移。

2019年四川威遠5.6級地震發生前的11個月內出現先兆訊號，這與頁岩氣開採活動有關。（中大）

2019年四川威遠5.6級地震。（網上圖片）

資金平博士（左及中）及楊宏峰教授（右）參與實地工作，在野外裝置地震儀收集地震訊號。（中大）

楊宏峰教授。

資金平博士。

楊教授表示：「由於地震會在壓裂活動結束之後發生，這使得難以及時採取有效緩解措施。我們的研究發現長時間的先兆性斷層活動對評估誘發地震的風險。這類持續性的地震活動在地震前11個月反映斷層面的狀況，對隨後的破壞性地震有所警示，顯示微小的斷層運動如何逐漸演化至災難性事件的發生。」

這些先兆訊號可視為活躍頁岩氣開採區域的災害預警。研究團隊計劃繼續在四川盆地進行研究，擴大地震數據庫，以支持研發預警系統。

同場加映｜港人外遊9大自救指南

由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick曾整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

1.善用求助電話號碼

2.下載地震防災app

3.保命3步驟(趴下、掩護、穩住)

4.盡量避開雜物較多的空間 (如客廳、貯物室)

5.身處升降機應按下所有櫻層按鈕

6.切記關火忌用火照明

7.身處戶外應逃往空曠地方

8.身處海邊應迅速向高處跑

9.被困切勿盲目呼救

資料來源：理工大學護理學院《地震自救手冊》、入境事務處

同場加映｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模型或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

轉載自晴報