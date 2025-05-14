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脂肪肝 │ 41歲周奕瑋自爆患重度脂肪肝：2大早期先兆勿輕視，醫生教你4招逆轉病情
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脂肪肝 │ 41歲周奕瑋自爆患重度脂肪肝：2大早期先兆勿輕視，醫生教你4招逆轉病情

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年41歲的「日本通」周奕瑋（Jarvis），經常往返日港兩地拍攝旅遊節目，而且不時在個人YouTube頻道分享美食影片，卻仍能維持身形。不過，他近日在一段影片中透露，自己的肝纖維硬度指數超標，罹患重度脂肪肝，嚴重可惡化為肝癌，病情完全超出Jarvis預期。

 

　　Jarvis近日在其YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」分享，表示接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數雙雙超標，其中脂肪肝指數更高達至395，比重度脂肪肝定義數值292高出逾100，而標準脂肪肝數值為238以內。

 

　　他透露因工作關係經常飲食過量且作息不定，在接受肝功能檢測前，已隱約感到肝指數可能會超標，並特別指出2個早期症狀與大家分享：

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

周奕瑋接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數雙雙超標。(YouTube)

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

嚴重可惡化為肝癌。(YouTube)

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

體檢中心人員指出，即使是重度脂肪肝仍可逆轉。(YouTube)

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

周奕瑋接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數雙雙超標。(YouTube)

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝2個早期症狀。(YouTube)

 

脂肪肝｜脂肪肝2個早期症狀

 

  • 口苦、有口氣問題
  • 易倦、常發呆

 

　　體檢中心人員指出，即使是重度脂肪肝仍可逆轉，關鍵在於要勤加運動、多攝取有助於分解脂肪的食物、作息定時，再搭配適量保健品即可改善。

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

周奕瑋自揭患重度脂肪肝。(IG)

 

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

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脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝 百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

周奕瑋不時在個人Youtube頻道分享美食影片。(YouTube)

 

脂肪肝｜預防脂肪肝須戒除3類飲食

 

  • 太鹹太辣、重口味食物
  • 咖啡、奶茶、珍珠奶茶
  • 老火湯

 

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝 5大因素造成脂肪肝

 

　　2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁曾發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

 

飲食不當

 

->過量攝取白飯、麵包等精緻碳水化合物及含糖飲料

  • 糖分易轉化為肝臟脂肪
  • 反式脂肪與飽和脂肪直接促進脂肪堆積
  • 酒精代謝產物則會損傷肝細胞

 

胰島素阻抗與代謝異常

->糖尿病患者罹患脂肪機率較常人高出2至3倍

  • 胰島素阻抗患者肝臟合成脂肪能力異常
  • 與糖尿病、高三酸甘油酯血症形成惡性循環

 

肥胖與內臟脂肪過多

->腰圍超標(男>90cm/女>80cm)

  • 其內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接進入肝門靜脈
  • 較皮下脂肪更易導致脂肪肝

 

運動不足

->缺乏運動會降低基礎代謝率

  • 肝臟脂肪代謝效率下降30%至40%

 

某些藥物與疾病

->類固醇、荷爾蒙藥物、甲狀腺功能低下等疾病

資料來源：減重醫生 陳威龍

 

脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

 

　　脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

 

飲食調整

  • 減少精緻碳水化合物
  • 增加好油脂，如橄欖油、牛油果、堅果與高纖飲食
  • 避免含糖飲料、酒精、加工食品

 

恒常運動

  • 每周至少150分鐘有氧運動，如跑步、快走
  • 加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力

 

控制體重與腰圍

  • 減少內臟脂肪
    ☑ 綜合研究指出，每減少5至10%體重，脂肪肝就可能明顯改善

 

穩定血糖與血脂

✖ 避免血糖忽高忽低，減少胰島素阻抗

  • 控制三酸甘油酯，降低肝臟脂肪堆積

資料來源：減重醫生 陳威龍

 

轉載自晴報 

Tags:#生活方式#健康#脂肪肝#飲食#運動#肝癌#周奕瑋#香港#日本#口苦#口氣#易倦#發呆
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