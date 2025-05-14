皮膚鬆弛是臟腑失調氣血失和警號，中醫針對3大證型內外同治，有效形神俱養抗衰老

踏入五月天，又到了為孩子們安排暑假旅遊的大工程，陽光與海灘，不可或缺。

突然收到Sisy 來電，相約一起下午茶，我二話不說，準時赴約。

好友見面總有談不盡的話題，期間，大家談及暑假好去處，Sisy說：「我今年不去游泳了！」

Sisy和我同樣喜歡水上活動，我不明所以，Sisy續：「我覺得一年過去，今年穿起泳衣無論肚皮與臀部都鬆垮下垂，其實連下顎線（又稱：少女線）都開始變得模糊，還敢穿泳衣出來嚇人嗎？其實從你中醫角度來看，何解皮膚在一年之間，突然變得鬆弛下墜？」

我答：「從中醫理論來看，皮膚鬆弛不僅是外在衰老的表現，更是臟腑功能失調、氣血失和的信號。

一、中醫對皮膚鬆弛的核心病機

中醫認為「有諸內必形諸外」，皮膚狀態是五臟六腑功能的「鏡子」。皮膚鬆弛主要與以下四大系統失衡相關：

1. 肺氣不足，衛外不固

- 經典依據：《素問·六節藏象論》言：『肺者，氣之本，其華在毛。』

- 病理機制：肺主皮毛，司衛氣。肺氣虛則衛外功能減弱，皮膚失去濡養與固攝，導致鬆弛下垂。

- 典型表現：皮膚乾燥無彈性，易受風邪過敏，伴隨氣短、自汗。

2. 脾胃虛弱，生化無源

- 經典依據：《靈樞·決氣》曰：『中焦受氣取汁，變化而赤，是謂血。』

- 病理機制：脾主肌肉，為氣血生化之源。脾胃虛弱則氣血不足，肌肉失養，皮膚失去支撐而下垂。

- 典型表現：面部輪廓模糊（如：法令紋變深、雙下巴），伴食欲不振、便溏。

3. 腎精虧虛，天癸衰竭

- 經典依據：《素問·上古天真論》雲：『女子五七，陽明脈衰，面始焦；男子五八，腎氣衰，發墮齒槁。』

- 病理機制：腎藏精，主骨生髓。腎精虧虛導致膠原合成減少，真皮層萎縮，皮膚失去根基而鬆弛。

- 典型表現：全身皮膚鬆弛，如：下顎線（少女線）、臀部、眼袋和頸紋等，伴腰膝痠軟、脫發。

4. 血瘀痰阻，經絡壅滯

- 病機補充：長期氣滯、濕濁內停可形成血瘀痰阻，導致微循環障礙，皮膚代謝廢物堆積，加速鬆弛。

- 典型表現：皮膚暗沉鬆弛伴局部浮腫（如：雙頰下垂），舌質紫暗或有瘀斑。」

Sisy 緊張對追問：「那怎麼知道自己是那種原因導致皮膚鬆弛？你有方法救我嗎？」

我答：「中醫辨證分型與治療方案

需根據個別體質與癥狀辨證施治，常見分型如下：

1. 肺脾氣虛型

- 癥狀：皮膚鬆弛乾燥，易疲勞，食欲差，舌淡苔白。

- 治則：補益肺脾，升提固表

- 方藥：

- 基礎方：補中益氣湯（黃芪、白朮、陳皮、升麻）

- 加減：加白芷、葛根增強皮膚收斂；兼血虛加當歸、阿膠。

2. 腎精不足型

- 癥狀：皮膚鬆弛伴早衰（白發、健忘），腰膝痠軟，舌紅少苔。

- 治則：補腎填精，滋陰溫陽

- 方藥：

- 基礎方：左歸丸（熟地、山藥、枸杞）合二至丸（女貞子、旱蓮草）

- 加減：陽虛加肉蓯蓉、巴戟天；陰虛加龜板膠、石斛。

3. 血瘀痰濕型

- 癥狀：皮膚鬆弛浮腫，面色晦暗，舌胖有齒痕。

- 治則：活血化痰，通絡緊膚

- 方藥：

- 基礎：二陳湯（半夏、陳皮）核桃紅四物湯（桃仁、紅花、當歸）

- 加減：加茯苓皮、冬瓜皮利水；局部鬆弛明顯加僵蠶、白附子。

醫囑：所有內服中藥，必先經註冊中醫診斷後才按個別體質給予配方。

外治法

1. 針灸提升

- 主穴：

- 面部提拉：地倉透頰車、顴髎、百會（沿皮刺）

- 全身調理：足三里（補氣血）、關元（補腎）、肺俞（益肺）

- 手法：用0.30mm針以補手法行『滯針法』，配合艾灸和頻率，低頻刺激（2Hz）促進膠原重塑。

2. 若果因顱面骨結構移位，便要用徒手復位處理，從而令結構和輪廓提升，韌帶和肌膚緊致，氣血與膠原再生。

3. 中藥外敷

- 經典配方：玉容散（《醫宗金鑒》改良方）

- 成分：白蘞、白及、白茯苓各15克，珍珠粉5克，葛根提取物3克

- 用法：蜂蜜調敷，每周3次，可增強皮膚彈性蛋白合成。皮疹、暗瘡患者、皮膚過敏或有損口不適宜。

4. 導引按蹻

- 面部提升術：每日晨起用魚際肌從承漿穴向耳前推按36次，配合『六字訣』吐納（重點『呬』字補肺氣）。

- 功法推薦：八段錦『兩手托天理三焦”式，通過拉伸陽明經改善面部下垂。」

Sisy笑說：「果然很詳細，你又可以再出書。」

我答：「這都是經過現代研究與中醫機制的印證，近年研究揭示中醫理論的科學內涵：

1. 肺與皮膚屏障：肺氣虛患者皮膚角質層含水量顯著降低（《J Ethnopharmacol》2021）。

2. 補腎抗衰老：六味地黃丸可上調皮膚成纖維細胞COL1A1基因表達（《Phytomedicine》2020）。

3. 針灸提拉機制：面部針刺和徒手顱面骨復位可激活TGF-β/Smad通路，促進真皮層膠原重塑（《Acupunct Med》2022）。」

Sisy續問：「日常生活有甚麼要注意的？」

我答：「注意事項：

1. 避免過度控油或刷酸，以免損傷肺衛之氣。

2. 夜間11點前入睡，順應『子時一陽生』促進皮膚修復。

3. 嚴重鬆弛（如面部韌帶脆弱）需盡快結合針灸醫療美容治療。

4.韌帶鬆弛，同樣會影響顱面骨結構的緊致度，進一步令面部下垂變得嚴重，要盡快徒手面部顱骨矯形處理。

結論：

中醫治療皮膚鬆弛絕非簡單『緊致表皮』，而是通過調和肺脾腎三臟和顱面結構、疏通氣血經絡，重建『皮-肉-骨』三位一體的支撐系統。堅持3至4個月內外同治，可達到『形神俱養』的抗鬆弛和抗衰老效果。」

Sisy大喜：「今次有救！」