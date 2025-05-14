養生湯水 │脾虛易腹瀉？推薦粟米蓮藕栗子蓮子素湯，健脾祛濕補腎

「近來很多人生病。」Odelia說。

「而且多伴大便溏。」我說。

「說來也是。為甚麼？天氣潮濕嗎？」Odelia說。

「天氣潮濕是一個原因，可是近日都是百分之七十左右，未算太濕。有些人反而覺得乾呢。所以問題在脾胃狀態。」我回答。

「又和脾胃有關？」Odelia說。

「脾胃也屬土。胃主受納，脾主運化。胃屬陽土，脾屬陰土。食物從口先咀嚼，然後下到胃。胃就如一個鍋，食物進來就煮滾煲熟，進一步研磨、腐熟等工作。食物中的精微部分，我們稱為水精微，則由脾作運化，化成有用的氣血，再靠肺等運送人體各處。」我說。

「有時沒胃口就是脾虛？」Odelia問。

「胃為『太倉』，脾胃共同為後天之本、氣血生化之源。太倉是古代政府積藏糧食的地方。 胃主受納水谷，受納是接受和容納之意，儲存糧食。再仔細一點，若吃不下，主要和胃有關。若想吃，但消化不了，則是脾功能的問題。

《黃帝內經》云︰脾為倉廩之官，五味出焉。我們人體的『倉廩之官』是管『食慾』的。例如長新冠其中一個情況就是味覺減退，我們要處理的就是脾胃虛弱。

還有，《黃帝內經‧刺法論》提到脾是『諫議之官，知周出焉』。甚麼是諌議之官？歷史上最負盛名的諫臣就是唐朝的魏徵。諫議之官就是替上級發現問題，然後報告及提出改善的策略。所以大家有沒有發現，一旦吃錯東西，很快會出現腹痛腹瀉？又或皮膚敏感之類？很多時醫師也會問病人吃過甚麼，就是這個原因了。」我說。

「脾胃十分重要。」Odelia點頭道。

「所以我們要好好呵護脾胃。脾胃要正常發揮功能，就要夠『熱』。試想想，煲湯，若火不夠，甚或沒開火，數小時後也煲不成湯吧！」我說。

「所以中醫總叫人不要吃喝生冷。」Odelia恍然大悟。

「對！剛才提到脾胃要夠熱，這裏的熱指的是陽氣。陽氣不足，胃不能發揮其研磨、腐熟的工作，會加重脾的負擔。脾胃發現問題，如吃喝生冷，會腹痛腹瀉，我們不理，因為滿足口福之慾，脾胃沒有改善，氣血從何來？人體會愈來愈衰弱，可能到生大病才發現。

脾虛容易生濕。我們可以吃常常通過健脾胃來袪濕，可以吃粟米和陳皮。粟米健脾胃，除濕利尿。 蓮藕煮熟後性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。陳皮和生薑開胃化痰。

不要忘記補腎，而且睡得好，氣血才充足，我們可以吃栗子、蓮子、龍眼肉。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。龍眼肉有補益心脾、養血安神的功效。 」我說。

「謝謝你。」Odelia說。

「夏天要多活動，陽氣才能運行暢順，而且寒氣等垃圾可通過汗排出體外。」我說。

「知道了。你看我一身運動裝束，一會兒就去做運動了。」Odelia笑說。

健脾袪濕素湯：粟米蓮藕栗子蓮子湯

材料（4人分量）

粟米1條、蓮藕1節、栗子1兩、蓮子1兩、龍眼肉3錢、生薑2片、陳皮1角

製作方法︰

1. 蓮藕去皮切片。

2. 粟米去皮留鬚切塊。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許然鹽。

注意︰

陳皮不用刮囊。