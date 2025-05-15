去年灣仔交通意外致命案：整形名醫及女乘客不幸遇難，女司機認衝紅燈判囚2年

灣仔去年初發生一宗奪命車禍，一輛的士與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，致的士內兩乘客死亡，其中一位死者是整形外科名醫何維新。涉事女的士司機事近日在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，並求情指因看錯燈肇禍，最終被判囚2年。

案情指，女被告於事發當晚駕著的士從灣仔接載2名乘客，其後於晚上9時20分左右經菲林明道天橋朝港灣道交界方向行駛，但卻在紅燈亮著時駛出路口。一輛巴士因收掣不及，撞向的士左邊車身，並將的士推至花槽位置，被告等人將的士內的兩名乘客拉出，惟他們送院搶救後不治。

女被告郝逸琛（34歲）昨承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，案情指她2024年1月14日在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致車內2名乘客，包括女子宓圓圓及男子何維新死亡。

去年初灣仔發生一宗奪命車禍，一輛的士與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，致的士內兩乘客死亡。

去年初灣仔發生一宗奪命車禍，一輛的士與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，致的士內兩乘客死亡。

其中一位死者是整形外科名醫何維新。

女被告郝逸琛為泰拳運動員，2022年曾代表香港參賽。

辯方求情指被告過去曾投考紀律部隊，惟未能成事，不過仍持續進修，終成為職業安全督導員，同時在周末兼任的士司機幫補家計，又指被告亦為泰拳運動員，2022年曾代表香港參賽。辯方表示被告因一時大意「睇錯咗交通燈」，案發已非常內疚、自責和後悔，並向案中死者親友致歉。被告在意外中亦有受傷，至今仍隱隱作痛，她在意外後長期失眠，需服食抗抑鬱安眠藥，並定期接受精神科治療。鑑於以上種種，辯方希望法官可考慮被告的悔意輕判。

暫委法官蘇文隆指，被告過往曾有不小心駕駛的紀錄，案發時紅燈亮起12秒後仍違反燈號駛入路口，致兩名乘客死亡，故本案屬職業司機看錯燈的慘劇，並以3年為量刑起點，因被告認罪而減刑至入獄2年，並要吊銷駕駛執照5年，及須從新考牌。

案件編號：DCCC 1340／2024

轉載自晴報