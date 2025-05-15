退化性膝關節炎危害大：嚴重者可致變形影響行路，1類人風險高7倍，新型注射療法降低疼痛促運動

經常跑步的人士，也有機會患上退化性膝關節炎？膝關節退化可大可小，香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生、機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管張文康指出，嚴重者不但關節變形，連走路也有困難。若屬早期及中期患者，可考慮選擇注射治療 , 紓緩痛楚，可再外出「飲茶」、做運動。

膝關節曾受傷 退化風險高7倍

膝關節是人體最常見出現退化的關節，若患上退化性膝關節炎，膝部不時疼痛，偶爾紅腫發熱，走動後尤甚。除了年長人士，有兩類人也要多加注意。張文康醫生引述研究指，過重人士，膝關節退化風險可高逾5倍；膝關節曾受傷人士，譬如骨折、十字韌帶斷裂、半月板撕裂，風險更會增加7倍。

很多中年或剛踏入60多歲的人士都開始受到早期或中期膝關節退化的問題困擾，對於這些病人來說，可以先考慮非手術治療方案, 例如膝關節注射治療，而在注射治療方面，除了市民大眾比較熟悉的透明質酸注射（俗稱「啫喱針」）之外， 近年醫學界引入高濃度血小板 ( PRP) 治療不同的關節及軟組織問題，而其中一種新的PRP療法主要針對膝關節退化病變，稱為「自體血蛋白溶液」（APS）。

甚麼是APS？張醫生解釋， APS 是針對早期至中期退化性膝關節炎的新型注射療法，屬於單次式注射，十分安全。做法是，先從患者體內抽取約60毫升血液，經離心分離、濃縮加工後，提取3至4毫升富含生長因子與抗炎因子的蛋白溶液，精準注射至膝關節腔內。這個療法的原理是把自身的高濃度優質因子（抗炎因子、生長因子）注射到關節內，有助消炎、緩解疼痛，並可修復受損、退化的軟骨。

張醫生表示，注射APS後一般會在2個月內見效，根據臨床經驗，效果通常維持1年半至2年，由於採用患者自身血液成分，安全性高且極少引發過敏反應。惟對於嚴重患者來說注射後一般也無效，因為軟骨已完全被磨蝕。

嚴重退化出現「O形腳」難走路

何謂嚴重？他指出，若膝關節嚴重退化，代表所有關節軟骨已被磨蝕殆盡，硬骨也有一定磨損；而且韌帶鬆弛、關節不穩定，關節軟組織亦會腫脹發炎，繼而令關節凹凸不平，「骨刺」增生。嚴重患者由於關節過度緊繃，雙腳難以伸直、屈曲，會出現「O形腳」（內翻變形）或「X形腳」（外翻變形，約有5%患者）。他們連走平地也有困難，更遑論上下樓梯了。

張醫生指，若出現以下3種情況，則須考慮接受手術治療。一，檢查顯示膝關節嚴重退化，關節變形；二，曾採取非手術治療方案(例如物理治療或注射治療 )而效果不理想三，日常生活嚴重受影響，例如行動不便。

注射APS後恢復活動再跑步

針對早期及中期退化性膝關節炎，APS療法優勢較大。張文康醫生指，一名60多歲、常做運動的人士，跑馬拉松前2個月，因膝關節不適求醫，臨床檢查確診為早期退化膝關節炎，情況不嚴重；注射APS後，數星期內痛楚大減，成功完成馬拉松比賽。另有中年患者，注射後也可重新投入所愛的高爾夫運動。不過他強調，APS不能完全治癒此病，但能減輕發炎症狀。

張醫生提醒，治療退化性膝關節炎有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商量，從而選擇出最合適的治療方案。

轉載自晴報