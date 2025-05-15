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血壓問題 │ 專家推薦3種居家運動，降血壓效果最佳，每次做45秒即見效
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血壓問題 │ 專家推薦3種居家運動，降血壓效果最佳，每次做45秒即見效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　到底那種運動能安全降血壓又效果好？研究發現，一般常見的跑步、游泳等有氧運動，竟不是降血壓最有效的運動。有專家指出，有3種居家運動具有最佳降血壓效果，而且每次只需進行至少45秒就能見到初步成效！

　　根據內媒《生命時報》引用2022年發表在《英國運動醫學雜誌》的一項大型研究顯示，降血壓最有效的運動並非跑步或游泳，而是靠牆深蹲、平板支撐、紮馬等「等長運動」。這類運動可以訓練肌力，肌肉收縮時保持緊繃狀態，但肌肉長度不變且不伴隨明顯關節活動。

　　研究團隊分析了1990年至2023年間發表的270項隨機對照試驗，涵蓋15,827人。結果顯示：

　　（前後數值分別代表收縮壓、舒張壓）

  • 等長運動：降血壓效果最顯著，可使血壓降低8.24/4毫米汞柱。
  • 動態阻力訓練：如深蹲、伏地挺身和舉重，血壓可下降4.55/3.04毫米汞柱。
  • 有氧運動：包括步行、踩單車和跑步，可降低血壓4.49/2.53毫米汞柱。
  • 高強度間歇訓練：能降低血壓4.08/2.5毫米汞柱。
  • 有氧運動結合動態阻力訓練：可達到6.04/2.54毫米汞柱的降壓效果。

　　從研究結果可見，等長運動的降血壓效果較跑步、游泳等有氧運動為佳。

降血壓運動｜專家教3大簡單降血壓運動

　　西安體育學院運動與健康科學學院教授苟波指出，進行等長運動時，每個動作需保持至少45秒，中間休息15秒。若體力不足，可從30秒運動配合30秒休息開始，逐步增加時間。若覺得某些動作難度過高，可選擇對應的降階鍛鍊法，並建議以下3大等長運動：

1. 靠牆深蹲

動作：背部緊貼牆壁，雙腿屈膝下蹲至90度，呈坐姿狀態。雙手自然放在胸前，全程保持核心肌群收緊。

降階鍛鍊法：可調整大腿與小腿之間的角度至90-120度之間。

2. 平板支撐

動作：俯臥姿勢，腳尖撐地，雙臂彎曲支撐身體，收緊核心肌群，保持身體呈一直線。

降階鍛鍊法：可採用跪姿平板支撐，膝蓋著地，手臂伸直或彎曲，同樣需收緊核心。

3. 紮馬

動作：雙腳與肩同寬站立，上身挺直，膝蓋彎曲，下蹲約10厘米。  

專家提醒，運動時要注意呼吸節奏，用力時呼氣，放鬆時吸氣，切勿憋氣用力，以免血壓突然升高。

降血壓運動｜高血壓患者需注意3大運動原則

　　專家建議，高血壓患者應採用「高頻率、短時間、低強度」的運動方式。運動前應測量血壓，若收縮壓超過160毫米汞柱或舒張壓超過105毫米汞柱，便避免運動。

1. 避開2種運動類型

雖然運動有助降血壓，但高血壓患者應避免盲目進行高強度運動，不建議做單槓倒掛等頭部低於腰部的危險動作。

2. 中低強度為佳

建議高血壓患者以中低強度運動為主。除了等長運動外，患者也可選擇快步走、太極拳、八段錦、慢跑等運動。以快步走為例：  

臨界高血壓患者（收縮壓140-160毫米汞柱/舒張壓90-95毫米汞柱），建議每分鐘走120至140步，每次10至15分鐘，每日總量30至40分鐘。  

血壓較高者，步速可調整為每分鐘100至120步，每日總量30至40分鐘，每週進行5至6天。  

此外，高血壓患者的運動強度建議控制在最大心率（220-年齡）的50%~60%，自我感覺為呼吸和心跳稍快，微微氣喘但仍能正常說話。

3. 運動時間最好選在下午或傍晚

高血壓患者初期應從每次10分鐘開始，逐漸增加至30分鐘。最佳運動時段建議選擇下午或傍晚，因上午6至10點是心血管疾病好發時段。

專家提醒，運動過程中需注意將血壓控制在安全範圍內，收縮壓不超過210毫米汞柱，舒張壓不超過105毫米汞柱。同時要做好熱身和放鬆運動，保持正確姿勢與自然呼吸，循序漸進，若出現不適應及時停止。

同場加映｜6種自然療法降血壓

　　哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine 分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

DASH 飲食法

  • 多吃水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取。

養成運動習慣

  • 每周至少進行150分鐘的中等強度運動

減肥

  • 男性高血理患者
  • 每減1磅，上壓可以降低 1mmHg

減少鈉攝取

  • 少食加工食品，如即食麵、薯片、香腸等

適量喝酒

  • 成年男性每日不超過2杯
  • 成年女性每日不超過1杯

管理壓力

  • 透過冥想或深呼吸
  • 有效降低血壓

資料來源：哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine

高血壓｜控制鈉攝取減高血壓

　　營養專家根據2021年發布的美國心臟協會（American Heart Association）心臟健康循證飲食指南，對10種流行飲食進行了排名，榮登首位是得舒飲食法（DASH Diet）：

DASH 飲食法 5 大原則+飲食清單

  • 選擇全穀及未精製雜糧
  • 大量蔬菜、適量水果
  • 選用低脂奶
  • 蛋白質以白肉為主
  • 吃堅果、攝取好油

穀物

☑ 每天6-8份

  • 1/2全熟穀物、大米或麵
  • 1片麵包或1oz乾穀物

蔬菜

☑ 每天4-5份

  • 1杯綠葉蔬菜
  • 1/2生或熟蔬菜碎
  • 1/2蔬菜汁

水果

☑ 每天4-5份

  • 1個中等大小的水果
  • 1/2杯新鮮、冷凍或罐裝水果
  • 1/2杯果汁

脫脂或低脂乳製品

☑ 每天2-3份

  • 1 杯牛奶或酸奶
  • 1.5oz乳酪

瘦肉或魚肉

☑ 每天不多於6份（每份1oz）

  • 1oz熟肉
  • 1隻雞蛋

堅果、豆類

☑ 每周4-5份

  • 1/3杯堅果
  • 2湯匙花生醬
  • 1/2豆類

脂肪/油脂

☑ 每日2-3份

  • 1茶匙牛油、植物油
  • 1湯匙蛋黃醬
  • 2湯匙沙律醬

甜食/添加糖

☑ 每周5份為上限

  • 1湯匙糖、果凍/果醬
  • 1/2杯雪糕
  • 1 杯檸檬水

酒精

☑ 女士每天不超過1杯

☑ 男士每天不超過2杯


資料來源：台灣衞福部、艾國國家心肺和血液研究所

轉載自晴報


　

Tags:#血壓#運動#健康#高血壓#等長運動#靠牆深蹲#平板支撐#紮馬#飲食#得舒飲食法#減肥#鈉攝取#酒精攝取#壓力管理
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