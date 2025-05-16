70歲馮寶寶移居大馬罕有亮相，皮膚白嫩狀態佳，曾兩度離婚患情緒病

早已移居大馬多年，現年70歲的馮寶寶近日為撐好友的舞台劇，日前罕有地在吉隆坡表演藝術中心公開亮相。當日她以淡黃色裙配襯頭飾，一身貴氣打扮造型與葉童和黃德斌等人合照，儘管已屆70歲，但皮膚依然白滑細嫩，保養得宜。

由葉童和黃德斌主演的廣東話黑色話劇《唔講得》日前在吉隆坡表演藝術中心上演，由於此劇監製陳善之向來與馮寶寶十分老友，因此令近年一直深居簡出的馮寶寶主動坐5小時車程到吉隆坡親身亮相支持。

儘管馮寶寶已屆70歲高齡，但在與眾演員的合照下，卻絲毫未見老態。戴上白色框眼鏡的她當日貴氣亮相，零慮鏡下她除了眼袋和眼尾有些少皺紋之外，皮膚依然白滑。有份入場觀看舞台劇的網民更大讚馮寶寶真人十分親民，對粉絲有求必應。

童星入行的馮寶寶，人生有不少「慘情」經歷。

馮寶寶在16歲時被揭發影星馮峰不是親生父親，精神曾大受打擊。

童星入行的馮寶寶和另外五位女影星沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕及王愛明結拜為影壇七公主，她更是七位成員中年紀最小的一位。

童星入行的馮寶寶和另外五位女影星沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕及王愛明結拜為影壇七公主，她更是七位成員中年紀最小的一位。

入行多年的馮寶寶曾有不少經典演出。

入行多年的馮寶寶曾有不少經典演出。

入行多年的馮寶寶曾有不少經典演出。

馮寶寶曾兩度離婚

童星入行的馮寶寶，人生有不少「慘情」經歷，曾2度離婚，她過去更公開表示飽受情緒病困擾，患上抑鬱症多年，更需服藥長達18年抗病，亦坦言已看破生死，現時對每日生活均感抱恩。雖然已移居大馬及淡出幕前多年，她2019年曾罕有復出返港拍攝電影《殺出個黃昏》，不過該片2021年上映時，她因疫情未有返港，只能夠接受視像訪問宣傳。

馮寶寶移居大馬多年，近年養尊處休，並不時到世界各地旅行玩樂。

馮寶寶移居大馬多年，近年養尊處休，並不時到世界各地旅行玩樂。

馮寶寶跟兒子啟宗經常四出外遊。

馮寶寶跟首任丈夫共有兩個兒子，大兒子亦於圈中從事幕後工作。

馮寶寶曾2度贏得香港電影金像獎最佳女配角獎。

雖然已移居大馬及淡出幕前多年，馮寶寶2019年曾罕有復出返港拍攝電影《殺出個黃昏》。

年70歲的馮寶寶近日為撐好友的舞台劇，日前罕有地在吉隆坡表演藝術中心公開亮相。

儘管已屆70歲高齡，但馮寶寶皮膚卻依然白滑細嫩，似乎較身旁62歲的葉童更顯年青。

儘管已屆70歲高齡，但馮寶寶皮膚卻依然白滑細嫩，似乎較身旁62歲的葉童更顯年青。

跟首任丈夫育2兒

馮寶寶跟首任丈夫共有兩個兒子，Bobo姐稱大仔招啟宗醉心電影，現時做副導演，經常四出工作。「最初我不是很贊成兒子入行，因明白做這行收入不穩定，但這是他心願，做母親便全力支持。」

至於二子招啟正則在上海有自己的事業，雖然兩個兒子沒有跟母親同住，馮寶寶亦常跟他們見面。「兒子一有時間便會過來大馬找我，因我家有兩個大套房，兒子過來可一齊住，在香港就不容易擁有此種大屋。」

轉載自Topick