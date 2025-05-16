食物安全｜爭鮮玉子燒手卷發霉事件，官方公開致歉並採取三項措施補救

有網民日前在網上發文，表示在爭鮮元朗分店購買一條玉子燒手卷，打開驚見食物發霉，甚至已「生毛」，非常噁心。爭鮮其後在社交媒體上公開致歉，表示已採取3個行動確保食物安全，將為事發當日購買該產品的顧客安排退款。

事主在社交平台threads上發文警世，表示自己因為晚上感到肚餓，所以決定到爭鮮購買一條手卷果腹，然而打開包裝後竟發現該手卷嚴重發霉，不滿投訴道：「好彩睇下先擺落口，點解可以發霉發到生毛......重點未到期。 」

從事主上載的照片可見，涉事食物為一條玉子燒脆卷，飯糰部分雖仍保持濕潤，但玉子燒就長滿灰色霉斑，甚至有大半條已長出白毛，十分嚇人。值得留意的是，手卷包裝盒所顯示的到期日為5月13日，亦即事主購買當日，理應未過期。

事主發文表示自己在爭鮮購買一條手卷，不料打開後竟發現食物嚴重發霉。（圖片取自Threads）

從照片可見，飯糰部分雖仍保持濕潤，但玉子燒已長出灰色霉斑，有大半條甚至長出白毛。（圖片取自Threads）

值得留意的是，根據包裝盒上資料，手卷理應尚未過期（圖片取自Threads）

帖文發布後引起網民關注，不少人留言「好恐怖」、「好嘔」、「唔敢再食」，亦有人分享食用爭鮮出產食品的慘痛經歷：「琴晚食完而家個胃好唔舒服」、「食過一次花之戀，送我半日公司廁所呃人工體驗，同埋兩日半病假」、「我食親爭鮮，10次有9次都嘔。」

即睇更多網民留言：

我好耐以前喺沙田間爭鮮買中華沙律壽司，打開之後個中華沙律臭到黐線，嗰陣味而家隔咗差唔多10年我都仲記得，攪到我有一段時間都唔敢食中華沙律

爭鮮全名爭咁啲新爭，由佢啱啱嚟香港，我第一次食已經痾嘔到PK，絕無下次

超恐怖早排先食完一條，我無打開入邊檢查喎

坦白講我成日覺得佢個雪櫃根本唔夠凍，除左放工時間多人買，啲貨出得快去得快，其他時段我唔會去買

要發到咁要幾耐？係咪賣剩唔丟第日繼續然後呢條唔知放咗幾多日？

手卷發霉｜爭鮮發布聲明致歉 採取3個行動補救

爭鮮（香港）食品有限公司其後在社交媒體就事件發表聲明回應，指出涉事的店舖為爭鮮外帶元朗店，對顧客購買的玉子燒脆卷出現品質疑慮事件深感歉意，並對事件造成的不便深感遺憾。爭鮮又表示，已積極聯絡受影響的當事人以提供協助，惟截至發佈聲明前仍未取得聯繫。

就此事件，爭鮮宣布採取下列3個行動：

1. 元朗外帶店停售玉子燒脆卷一天，以調查事件確保產品安全；

2. 涉事店舖將全面清潔與消毒，以確保環境符合最高衛生標準；

3. 爭鮮壽司所有產品即日生產即日銷售，日後同款產品將不受涉事批次產品影響。

最後，爭鮮強調以食品安全為首要原則，事發後已立即檢查各分店的環境衛生，並承諾持續優化食品製作與品質監控，防止類似事件發生。