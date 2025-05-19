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灣仔奪命車禍致兩死，34歲女的士司機認睇錯燈判囚2年，死者整形名醫遺孀：難以置信
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灣仔奪命車禍致兩死，34歲女的士司機認睇錯燈判囚2年，死者整形名醫遺孀：難以置信

健康解「迷」
健康解「迷」

　　灣仔一輛的士去年初與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，造成的士內兩乘客死亡，其中一位死者是整形外科名醫何維新。涉事女的士司機事5月13日於區域法院獲判監2年。而醫生遺孀獲知判決後，相隔兩天在15日透過公關公司發聲明表示 : 對判決感難以置信。

 

　　何維新遺孀本月15日經公關公司向傳媒發出聲明表示：

 

　　得悉法庭日前宣判肇事司機監禁兩年的一刻，我覺得難以置信。這次意外使我們家庭帶來翻天覆地的改變，從此天人永隔，每當想起都感到十分難過。

 

　　遺孀指，即使失去了丈夫，之後仍會與家人堅強面對生活：

 

　　再不捨，我和幾個孩子也會勇敢前行，努力活出我先生往日的訓誨，以及他積極刻苦的毅行者精神。我們以他為傲。

 

女的士司機認睇錯燈肇禍

 

　　案情指，女被告於事發當晚駕著的士從灣仔接載2名乘客，其後於晚上9時20分左右經菲林明道天橋朝港灣道交界方向行駛，但卻在紅燈亮著時駛出路口。一輛巴士因收掣不及，撞向的士左邊車身，並將的士推至花槽位置，被告等人將的士內的兩名乘客拉出，惟他們送院搶救後不治。

 

　　女被告郝逸琛（34歲）承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，案情指她2024年1月14日在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致車內2名乘客，包括女子宓圓圓及男子何維新死亡。

 

灣仔奪命車禍丨奪命車禍釀兩死女司機認睇錯燈判囚2年 整形名醫何維新遺孀：難以置信

去年初，灣仔一輛的士與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，造成的士內兩乘客死亡。

 

灣仔奪命車禍丨奪命車禍釀兩死女司機認睇錯燈判囚2年 整形名醫何維新遺孀：難以置信

去年初，灣仔一輛的士與城巴於港灣道與菲林明道交界意外相撞，造成的士內兩乘客死亡。

 

灣仔奪命車禍丨奪命車禍釀兩死女司機認睇錯燈判囚2年 整形名醫何維新遺孀：難以置信

其中一位死者是整形外科名醫何維新。

 

灣仔奪命車禍丨奪命車禍釀兩死女司機認睇錯燈判囚2年 整形名醫何維新遺孀：難以置信

其中一位死者是整形外科名醫何維新。

 

灣仔奪命車禍丨奪命車禍釀兩死女司機認睇錯燈判囚2年 整形名醫何維新遺孀：難以置信

其中一位死者是整形外科名醫何維新。

 

業界紛悼念

 

　　何維新是整形界名醫，亦是香港整容外科及醫學美容醫學會會員，過去亦不時接受傳媒訪問。1996年八仙嶺山火慘劇中，何維新亦有份為其中6名燒傷傷者進行整形手術。他的離世消息傳出後，不少同業醫生好友紛紛於社交媒體發文悼念。

 

轉載自晴報

 

Tags:#灣仔#城巴#健康問題#司機#的士司機#的士#整形外科名醫//
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