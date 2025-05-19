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減肥成功 │ 曾被嘲身形發福脂粉味濃，45歲吳卓羲3個月成功修身，重返顏值巔峰
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減肥成功 │ 曾被嘲身形發福脂粉味濃，45歲吳卓羲3個月成功修身，重返顏值巔峰

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB當紅小生、現年45歲的吳卓羲近年長駐內地發展，今年2月於內地參與節目演出時，被指嚴重發福，脂粉味重。不過，短短3個月，吳卓羲成功修身，近日在佛山演唱會亮相時，令不少粉絲眼前一亮，大讚偶像顏值重回巔峰，獲封「顏值天花板」。

 

　　45歲的吳卓羲日前佛山開騷前進行拜神儀式時，全身陸軍裝的風褸及長褲再配黑超低調現身，但可見其瘦身成功。而在近日演唱會中更獻唱自己首本名曲《別怪她》，被讚歌藝大有進步，完全沒有走音之餘，音準還較為穩定。

 

被嘲身形發福脂粉味濃

 

　　吳卓羲於TVB曾演出過不少經典劇集，2004年《大唐雙龍傳》首度擔正後，憑著帥氣外型，星途亦十分順利。自離巢TVB後，吳卓羲近年一直專注北上發展，曾參加真人騷《披荊斬棘2》令內地人氣極盛。不過，今年2月他參加內地真人騷《藝員新訓2025》時，不少網民卻被他暴脹及濃濃脂粉味的外型嚇窒。

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

吳卓羲今年2月參加內地真人騷《藝員新訓2025》時，他暴脹及濃濃脂粉味的外型令不少網民驚訝。(小紅書截圖)

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

吳卓羲今年2月參加內地真人騷《藝員新訓2025》時，他暴脹及濃濃脂粉味的外型令不少網民驚訝。(小紅書截圖)

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

吳卓羲今年2月參加內地真人騷《藝員新訓2025》時，他暴脹及濃濃脂粉味的外型令不少網民驚訝。(小紅書截圖)

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

不過，只用短短3個月，吳卓羲便成功修身，於佛山演唱會亮相時，更令不少粉絲眼前一亮，大讚偶像顏值重回巔峰。

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

不過，只用短短3個月，吳卓羲便成功修身，於佛山演唱會亮相時，更令不少粉絲眼前一亮，大讚偶像顏值重回巔峰。

 

減肥大作戰｜被嘲身形發福脂粉味濃 45歲前TVB當紅小生修身成功獲封「顏值天花板」

不過，只用短短3個月，吳卓羲便成功修身，於佛山演唱會亮相時，更令不少粉絲眼前一亮，大讚偶像顏值重回巔峰。

 

曾公開減肥秘訣

 

　　吳卓羲時肥時瘦的身材已非首次發生，他於2017年因接拍了網劇《飛虎極戰》，便曾試過於短時間內極速減磅。當時他接受傳媒訪問時，亦大方分享減肥2招。他稱除了透過跑步健身，操肌瘦身外，他更指自己獨家秘方便是食辣。因食辣可加快新陳代謝，燃燒體內脂肪，令減肥事半功倍。

 

轉載自晴報

 

Tags:#吳卓羲#演唱會#健身#健康問題#減肥#修身#肥胖#脂粉味#顏值
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