謝霆鋒出道28年堅持不化妝：除特技化妝外未試過化妝，男仔要似返個男仔

現年44歲的謝霆鋒上月27日結束一連4場啟德演唱會，但熱潮仍未減退，連日來成為網民輿論焦點；其中就有人翻出他1歲半時的拜年影片，又有歌迷翻出他昔日受訪時表示，自己出道多年「堅持不化妝」的言論，引起熱議。

近日有網民在抖音上分享，謝霆鋒年幼時與爸爸謝賢以及媽媽狄波拉一起接受電視台訪問的影片，片中的謝霆鋒只有1歲半左右，而當時狄波拉肚裡正懷著女兒謝婷婷。片段一開始，主持人陳復生便叫謝霆鋒向觀眾拜年，他亦隨即在父母的引導下做了恭喜發財的手勢，並向觀眾送上飛吻，相當可愛。

而數年前網絡上亦曾流傳一段謝氏家族食團年飯的短片，片中的霆鋒只得6歲，四哥就一早起身幫拉姑煮團年飯，片中見謝賢一家的團年飯有魚、鮑魚以及紅燒獅子頭等，非常豐富，四哥更夾餸給女兒婷婷。

即使長大至12、13歲，霆鋒依然要跟家人影賀年相或亮相電視節目，早年霆鋒受訪時就坦言當年不太情願：「最開心的童年回憶是甚麽？我不記得了。反而記得最憎甚麽，就是影賀年相。」

謝霆鋒上月27日完成一連4日的演唱會。（圖片取自IG）

有網民翻出謝霆鋒1歲半時與父母一同接受電視台訪問的影片。（影片截圖）

謝霆鋒在父母引導下向觀眾拜年。（影片截圖）

之後又向觀眾送上飛吻。（影片截圖）

TVB網上平台曾分享一眾星二代早年拍攝的賀年節目。（影片截圖）

不過，謝霆鋒曾坦言年少時「最憎影賀年相」。

謝霆鋒自出道以來一直是公認的美男子，他於2018年在商台節目《口水多過浪花》接受「Do姐」鄭裕玲訪問時就曾斬釘截鐵地說：「我唔化妝㗎！我從來…我就算做節目都唔化妝，我唔鍾意！」對方追問：「做戲化妝啦啩？」，他則回答：「唔化！我除咗特技化妝，同埋好多血嗰啲妝之外，我未化過妝，我唔肯㗎！」

鄭裕玲驚訝下再問道：「靚仔如你，都可能有少少斑、少少Freckles（雀斑），都要遮㗎嘛？你唔理？由得佢？」但謝霆鋒依然堅稱自己不化妝，並表示：「唔可以…我又覺得男仔要似返個男仔！我又唔可以男仔太過濃妝。」

謝霆鋒的這番言論引起網民熱議，不少人紛紛留言稱讚：「其實佢真係好靚仔，到家下都仲Keep到」、「我諗謝霆鋒係唯一敢素顏喺啟德開演唱會嘅人」、「本身係靚仔嘅話，後生就晤使化妝都靚的」、「講得好啱」，但亦有人認為其言論過於主觀，又笑稱會得罪不少化妝的男人：「點解唔化妝先叫似翻個男人，男人化妝有咩問題？想個人靚嗰點解要分男女？」、「一次過地圖炮晒全世界化過妝嘅男人」、「佢呢一句說話打沉晒所有韓國男明星」。不過也有網民反駁；「其實佢只係強調自己唔鍾意化妝，又唔係話所有男藝人都唔應該化妝，點解大家要起晒杆。」

謝霆鋒曾在2018年接受鄭裕玲訪問時指出，自己出道多年來一直堅持不化妝。（圖片取自IG）

內地女星趙薇也曾在綜藝節目《中餐廳》中力證謝霆鋒不化妝。（影片截圖）

謝霆鋒堅持不化妝曾令經理人霍汶希十分頭痛。（圖片取自微博）

謝婷婷偶爾會分享一家人的合照。（圖片取自IG）

謝霆鋒舉行演唱會期間，謝婷婷雖未能回港捧場，但就曬出童年合照隔空為哥哥打氣。（圖片取自IG）

謝婷婷在限時動態中叫哥哥結束「Chok」樣時代。（圖片取自IG）

而謝霆鋒的這個堅持，亦一度令經理人霍汶希十分頭痛。她曾在一次訪談中爆料，直指謝霆鋒自出道以來從不肯化妝：「他連上綜藝都素顏，我請個化妝師幫他吸油而已，他也不願意，他不讓別人碰他的臉，眉毛也不能碰，他最給面子也只能是我去幫他吸油！」內地女星趙薇也曾在綜藝節目《中餐廳》中力證謝霆鋒不化妝：「謝霆鋒演任何戲，做任何工作，他從來不化妝的，他皮膚也真的很好。」

此外，身在外地的謝霆鋒胞妹謝婷婷雖然未能在演唱會期間回港捧場，但就在Instagram上隔空替哥哥打氣。她在演唱會首日分享3張與哥哥謝霆鋒的童年照，日前又在限時動態上貼出對方在台上彈著結他，面帶笑容的一張照片，並搞笑寫下：「哥，我認為我們是時候結束『Chok』樣時代，並多展現這種笑容了...... 這是一個非常好的笑容。每當我看到你這樣地笑，我的心就閃耀着光芒。」

轉載自晴報