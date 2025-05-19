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致癌風險 │ 患癌4大原因：1個習慣致癌風險增30倍，醫生推薦防癌6大方法
健康Tips

致癌風險 │ 患癌4大原因：1個習慣致癌風險增30倍，醫生推薦防癌6大方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症不會無緣無故找上門！重症專科醫生黃軒曾表示，癌症並非毫無緣由突然出現，而是由多種潛在致病因素所引起，包括遺傳、生活方式、環境影響及病毒感染等。當中有「1個生活習慣」更會讓罹癌風險增加30倍。

 

　　重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，癌症是細胞叛變的結果。他解釋，人體細胞就像城市中的工人，平時各司其職，各自維持正常生長、分裂和凋亡，但當DNA出現錯誤時，這些細胞便會失控增殖，形成腫瘤。若腫瘤進一步擴散並侵害其他器官，就會演變為惡性腫瘤，即癌症。

 

致癌危機｜4大致癌原因

 

　　黃軒強調，癌症的發生並非憑空發生，背後是有原因的，並列出了4大原因：

 

遺傳

有些人天生帶著「高危基因」，例如BRCA1和BRCA2等基因突變，會增加罹患乳癌或卵巢癌的風險。研究發現，攜帶這些基因突變的女性，一輩子乳腺癌的發病率可高達85%。不過他強調，遺傳因素只佔癌症的少數，大部分人不需為家族基因過度擔心。

 

生活方式

黃軒提到，吸煙被視為癌症的主要危險因子，吸煙者罹患肺癌風險是非吸煙者的15至30倍。此外，經常食用炸雞、漢堡等油炸食品，缺乏蔬菜攝取，以及過量攝入高脂肪、紅肉和加工食品，均會增加大腸癌的風險。而缺乏運動也可能提高乳癌和大腸癌的罹患率。

 

環境

長期暴露在X光或放射性物質的環境中，會增加白血病、甲狀腺癌的風險。此外，工業環境中的石棉、空氣中的苯，甚至土壤中的砷等化學物質，都是導致肺癌或皮膚癌的潛在因素。

 

病毒感染

某些癌症與病毒感染密切相關，例如人類乳頭瘤病毒（HPV）幾乎是子宮頸癌的主要原因，而肝炎病毒（HBV、HCV）則是肝癌的致病因素。

 

致癌危機｜6大方法降低患癌風險

 

　　黃軒建議，民眾可以通過6大方法來降低患癌風險：

 

  • 戒煙
  • 保持健康飲食：多進食蔬菜水果，避免燒烤和煙肉等食品
  • 保持運動：每週進行150分鐘的快走、跳舞運動
  • 遠離有害物質：如石棉、輻射
  • 接種疫苗：如HPV疫苗、肝炎疫苗
  • 定期檢查：如乳房攝影、大腸鏡

 

同場加映｜12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12 大防癌食物

 

 

1.西蘭花

2.紅蘿蔔

3.豆類

4.莓果

5.堅果

6.橄欖油

7.薑黃

8.柑橘類水果

9.亞麻籽

10.番茄

11.大蒜

12.魚

資料來源：營養師程涵宇

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#致癌原因#黃軒醫生#遺傳#生活方式#環境#病毒感染#吸煙#飲食#運動#接種疫苗#癌症篩查#抗癌食物
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