拆解乳清蛋白：每日1杯能有效增肌？乳清蛋白粉商不會告訴你的真相

近年在健身市場當中，有一種產品很受熱愛操肌的人士歡迎，那就是Whey protein（乳清蛋白）奶粉（狀似奶昔）的飲品。後來發展到不單愛運動或健身的人士，甚至有些中年之友亦因為擔心自己會肌肉流失而每天很神心地飲用乳清蛋白，藉此補充蛋白質。所以現在連那些個人護理及美容產品連鎖藥房，也有乳清蛋白奶粉發售。究竟乳清蛋白是甚麼呢？乳清（Whey）其實是牛奶製造乳酪過程中的副產品，後來被發現原來含有高量的蛋白質與胺基酸（Amino acid），於是就被「Market」為「天下第一」蛋白質補充品。我身邊就有不少中年朋友，並非想「練大隻」，卻每日早餐就來一大杯蛋白乳清奶昔，為的是要增加肌肉。

關於乳清蛋白，值得探討的問題是：（1）蛋白質的而且確是「Build 肌」重要原料，但是否一定要藉著喝乳清蛋白才能攝取蛋白質？（2）市面賣的乳清蛋白粉有沒有品質上的差異？（3）喝得乳清蛋白粉太多有沒有潛藏的不良影響？

要知道，乳清蛋白粉現在已是一種商品，所以當大家在網上搜索「乳清蛋白」的時候，就會發現大量關於乳清蛋白贊助廣告出現在我們面前。話明廣告，當然就會告訴消費者「乳清蛋白」有幾好和「完全沒有副作用」，但這不是全面的資料。公眾應該獲得關於乳清蛋白正反兩方面的資訊，然後才自行作出決定。以下是乳清蛋白粉商不會告訴消費者的另一面資訊：

首先，一般成年人每天每磅體重需要0.36克的蛋白質。如果你的體重是150磅，那就是54克。年紀再大一點需要的蛋白質更多——每天每磅體重約 0.6 克蛋白質，即是説，體重 150 磅的話，每天需 90 克蛋白質。根據美國德州大學醫學院的研究，若我們攝取蛋白質超過所需的話，過多的蛋白質會導致廢物在血液中堆積，腎臟和肝臟就會受到損害！現時布面上有些乳清蛋白粉，一杯已含有 25 至 30 克，喝多幾杯就會容易超標。根據美國疾病管制與預防中心的數據顯示，約有三分之一的 65 歲以上的人士患有慢性腎病，而其中多達 90% 的人甚至不自知。

其次，不要忘記乳清蛋白粉是高度加工食品，在加工的過程當中，脂肪和碳水化合物（包括纖維）被去除，然後又加進甜味劑、膠和乳化劑。大量研究以證明，攝取大量超加工食品與體重增加、第 2 型糖尿病和過早死亡有關。

第三，根據美國Mayo Clinic資料顯示，市面上有些乳清蛋白粉含有額外的非蛋白質成分，然後用上Marketing 手段包裝成吸引的字眼如 「代餐」、「減肥輔助劑」、「增肌劑」等，但其實真正成分是甚麼，卻未必清楚列明。想藉著飲用乳清蛋白粉在短期內Build 肌的人士，理想情況下，應尋找含有 100% 蛋白質且不含任何添加劑的產品，而且要確保蛋白粉列齊以下所有必需胺基酸：組胺酸（Histidine）、異亮胺酸（Isoleucine）、亮胺酸（Leucine）、離胺酸（Lysine）、甲硫胺酸（Methionine）、苯丙胺酸（Phenylalanine）、蘇胺酸（Threonine）、色胺酸（Tryptophan）和纈胺酸（Valine）。

第四，哈佛醫學院有篇文章名為The Hidden Dangers of Protein Powders (蛋白粉的隱患)，裏面指出許多蛋白粉被發現含有重金屬（鉛、砷、鎘和汞）、雙酚 A（BPA，用於製造塑膠）、殺蟲劑和其他與癌症有關的污染物。

的而且確，中年人攝取足够蛋白質是重要的，但愈少加工的食物愈好。肉類、魚類、雞蛋、希臘乳酪（不是希臘式乳酪）、豆腐和堅果等都含有豐富蛋白質。從這些原型食物去攝取蛋白質，才能吸取優質蛋白質。