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凍齡秘訣 │ 43歲陳自瑤曬火辣泳照，分享3大護膚瘦身秘訣及每日必吃1種食物
健康Tips

凍齡秘訣 │ 43歲陳自瑤曬火辣泳照，分享3大護膚瘦身秘訣及每日必吃1種食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年43歲的TVB人妻女星陳自瑤（Yoyo）一向保養得宜，近日她於新一輯的豐胸廣告中，便又再大曬驕人的完美體態，不少網民均大讚Yoyo 樣貌及身材依然「索爆」，並跪求保養之道。

 

　　陳自瑤（Yoyo）近日於社交平台上載新一輯的廣告豐胸照，照片中，Yoyo身穿黑色比堅尼，上身更中門大開，令豐滿上圍更見澎湃，加上本身白滑細嫩的肌膚，可謂火辣度十足。陳自瑤亦分享了已在港鐵站上架的廣告海報，她更留言表示：「每次都很期待新嘅廣告相出街，很喜歡這張廣告相的笑容，你們呢？…歡迎打卡send俾我。」照片曝光後，引來網民讚美，紛紛稱讚凍齡。

 

凍齡女神丨43歲凍齡女神陳自瑤晒完美體態狀態驚人 公開3招keep住零贅肉身形

陳自瑤（Yoyo）新一輯的豐胸廣告中，又再大曬驕人的完美體態。(IG圖)

 

凍齡女神丨43歲凍齡女神陳自瑤晒完美體態狀態驚人 公開3招keep住零贅肉身形

陳自瑤（Yoyo）新一輯的豐胸廣告中，又再大曬驕人的完美體態。(IG圖)

 

凍齡女神丨43歲凍齡女神陳自瑤晒完美體態狀態驚人 公開3招keep住零贅肉身形

陳自瑤（Yoyo）新一輯的豐胸廣告中，又再大曬驕人的完美體態。(IG圖)

 

凍齡女神｜陳自瑤保養得宜狀態好

 

　　陳自瑤在20年前（2004年）於電視劇《赤沙印記@四葉草.2》中飾演葉茵為觀眾所認識，但她早在19歲時就曾任動漫女郎，當時的她以簡單妝容登場，配上一頭長直髮，充滿少女感。提到維持身形，她曾表示自己的骨架較小，故多長一點肉也容易顯得肥胖，睡眠不足時更會出現水腫問題；受先天條件影響，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

 

　　此外，陳自瑤過往亦曾分享以下3個護膚瘦身的秘訣：

 

　　1. 飲食清淡：早上空腹飲暖水，不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。即使食甜品，她亦多是自制的，確保自己可以控制到糖分加多少。

 

　　2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽2、3日做運動，當中包括行山、跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。除此之外，陳自瑤亦會定期進行冥想，她認為可以從中放鬆心情，有利健康。

 

　　3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。另外，防曬亦是非常重要。

 

轉載自晴報

 

Tags:#陳自瑤#健康問題#凍齡#豐胸#保養#運動#冥想#保濕#面膜
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