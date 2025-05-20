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肝病惡化艾威太太病逝，終年61歲，發長文悼念愛妻，揭肝功能衰退4大警號
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肝病惡化艾威太太病逝，終年61歲，發長文悼念愛妻，揭肝功能衰退4大警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　艾威妻子陳美玲（Lisa）肝病惡化，艾威本月初曾呼籲好心人捐肝，於本月18日下午1時許傳出太太病逝消息，終年61歲。

 

　　翌日，艾威仍然想念著太太，在社交平台發長文悼念亡妻，亦上載緊握太太Lisa的手的最後合照，陪伴太太最後一程。

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

 

　　文中寫道：「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息」，敘述兩口子平日相處的甜蜜時光，日子平淡但當中有彼此相伴。當中一些生活瑣事和家中每個角落，都記錄著兩人一起生活的痕跡與回憶：

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

 

艾威太太病逝｜發文盼有熱心人捐肝

 

　　據悉，艾威太太Lisa數月前健康突然惡化，出現黃疸、水腫等症狀，留醫排期輪候換肝。艾威上月透露太太肝臟長大壓實膽管，有惡化傾向，治療方面已沒太大幫助，其主診醫生建議要盡快在3個月內換肝，否則可能會有生命危險。隨後，他在本月10日在社交平台發文，表示太太當時情况危急，因家人體檢不及格，期望有熱心人士捐贈活體肝，成功獲得10多名血型脗合的熱心人回應。不幸地，Lisa因細菌感染，加上腹腔積水嚴重而被送入深切治療部，未能進行移植手術。

 

艾威太太病逝｜想盡方法為太太打氣 周潤發現身病房

 

　　幾天前再次傳出Lisa病危的消息，據悉太太求生意志下降，艾威想盡方法希望令太太重拾鬥志，周潤發甚至在病房驚喜現身，為太太打氣。惟最終仍不敵病魔離世，終年61歲，而Lisa臨終前已開始思緒混亂，亦未說話交帶甚麼，艾威承諾會振作，願太太能夠與早年離世的愛犬相聚。

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

 

艾威太太病逝｜為病妻走遍半個香港買粥

 

　　愛妻為病所困，艾威一直樂觀面對，甚至網上問肝病病人該吃甚麼，不惜走遍半個香港到鰂魚涌為她買白果粥。他更在愛妻病重的日子，每日上載相片打氣。

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

 

　　艾威與Lisa於2002年結婚，夫妻情重。Lisa曾經歷3次大手術，其中一次切除14磅子宮巨瘤。她身體一直多病，患有家族性遺傳多囊肝及多囊腎，艾威多年來不惜花百萬元耗盡積蓄救妻。兩人曾出現婚姻危機，2020年艾威突宣布跟太太結束18年婚姻，因體弱多病的妻子經常通宵打麻將，罔顧自己健康而提出離婚。兩年後二人參加內地綜藝節目《再見愛人2》，透過節目重新認識對方，逐步解開心結，破鏡重圓復合。

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

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艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

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艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚。

 

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝 病逝終年61歲 艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚。

 

肝病警號｜肝功能變差4大警號

 

　　台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

 

肝功能變差4大容貌變化

 

皮膚 + 眼白變黃

● 處理膽紅素的能力可能會下降

● 導致皮膚色素沉著

 

蜘蛛痣變多

● 體內的雌激素升高，刺激皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀

● 主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

 

肚子變大 + 四肢腫脹

● 合成白蛋白的能力下降

● 導致肚子變大（腹水）及下肢水腫

● 低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食欲不振，消化不良、呼吸困戣等症狀

 

手掌變得又粗又紅

● 雌激素活性過強／無法正常代謝 ⇨ 手掌的微血管擴張

● 出現紅斑 =「肝掌」

● 影響手指的生長和形狀 ⇨ 變粗及變短

 

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#夫妻之道#結婚#艾威
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