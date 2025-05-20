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前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過
健康Tips

前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過

健康解「迷」
健康解「迷」

　　美國前總統拜登（Joe Biden）的辦公室發表聲明，指現年82歲的拜登於本月16日確診罹患「惡性」前列腺癌，癌細胞已擴散至骨骼，拜登與家人正與醫療團隊商討治療方案。此消息引發各界關注，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即於社交平台發文，表示與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）對拜登的診斷結果感到難過。

 

　　據拜登的辦公室聲明，拜登於上周五（16日）因出現泌尿道症狀與前列腺結節接受檢查，經診斷確認為前列腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼。

 

　　前列腺癌的惡性程度可透過「格利森評分（Gleason score）」評估，評分的範圍由6分到10分，其中8分以上代表癌症侵襲性較高。聲明指出，拜登的病情評分達9分，顯示其癌症的惡性程度很高。

 

前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過

（IG圖片）

前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過

（IG圖片）

前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過

（IG圖片）

前列腺癌 │ 拜登確診極惡前列腺癌，癌細胞擴散至骨骼，特朗普表示難過

（IG圖片）

 

　　聲明提到，儘管此類癌症惡性程度高，但對荷爾蒙治療反應敏感，仍具備有效治療可能性。目前拜登正與家屬及醫療團隊商討治療方案。

 

　　拜登患癌消息曝光後，美國總統特朗普在其社交平台「Truth Social」上發文表示，他與第一夫人梅拉尼婭對此感到難過，並向前第一夫人吉爾（Jill Biden）及拜登家人表達深切慰問，並祈願拜登能早日康復。而拜登任內的副手、去年代表民主黨參選總統的賀錦麗（Kamala Harris）則表示，獲悉拜登患病深感難過，相信他將以一生和領導風格所積累的力量、韌性與樂觀態度面對這個挑戰。

 

同場加映｜前列腺癌6大症狀

 

1.尿頻、夜尿、排尿囝難、尿流速變慢等，類似前列腺肥大症狀

2.忽然出現勃起功能障礙

3.精液出血

4.血尿

5.下背、髖部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬

6.骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

資料來源：前列腹癌委員會

 

轉載自晴報 

Tags:#前列腺癌#喬·拜登#唐納德·特朗普#政治#美國政治#美國前總統#癌症診斷#格利森評分#健康#醫療治療
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