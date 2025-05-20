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日本旅行人士要注意，再爆出女遊客入住酒店遭騷擾事件。位於四國東北部香川縣滿濃町一間酒店，一名女遊客在睡夢中遭人觸摸腿部，驚醒後發現一名男子潛入房內意圖不軌，隨即奮力抵抗並報警。事後警方逮捕該酒店一名男性員工。由於早前才發生烏克蘭女遊客在酒店發現陌生男躲藏床底，令人擔心日本酒店的安全問題。
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日本四國酒店女遊客遭騷擾：男員工潛入房間摸腳，她驚醒奮力抵抗事件詳情

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本旅行人士要注意，再爆出女遊客入住酒店遭騷擾事件。位於四國東北部香川縣滿濃町一間酒店，一名女遊客在睡夢中遭人觸摸腿部，驚醒後發現一名男子潛入房內意圖不軌，隨即奮力抵抗並報警。事後警方逮捕該酒店一名男性員工。由於早前才發生烏克蘭女遊客在酒店發現陌生男躲藏床底，令人擔心日本酒店的安全問題。

 

　　據《岡山香川NEWS》報道，該事件發生於2月，大阪一名34歲女子與友人前往四國旅遊，入住香川縣滿濃町一間酒店。凌晨4時許，28歲酒店男員工澤田裕大利用職務之便，潛入女住客房間，趁其熟睡時觸碰其腿部，所幸受害人當場驚醒並奮力抵抗。

 

　　事後，由於酒店方未有主動報警，受害者直至4月中旬才向香川縣琴平警署報案。經警方一個月調查，鎖定澤田為嫌疑犯，並於5月15日依法將其逮捕。澤田在偵訊時坦承犯案。

 

　　據悉，受害女子當時與友人同住，事發前已確認房門上鎖，且旅館方事發後並未主動聯繫警方。警方現正調查澤田的入侵途徑，釐清是否涉及內部管理疏失或使用萬能鑰匙等可能性。

 

遊日注意︱女子獨遊日本 發現酒店床底躲藏陌生男

 

　　烏克蘭一名女子於4月，在網上揭露獨遊日本的恐怖經歷。她入住東京知名的連鎖酒店期間，竟發現有名陌生男子藏在她所住酒店房間的床底下，該男子與她對望了一眼，其後快速逃去。事後酒店處理手法相當消極，令她感覺無法理喻。

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

 
烏克蘭女生Natali在IG講述獨旅日本恐怖經歷。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali入住APA酒店期間，房間床底匿藏一名陌生亞洲男性。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali聞到床底異味，俯身查看驚四目相對。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali控訴APA酒店消極應對。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali慘受心理創傷，每晚失眠。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali慘受心理創傷，每晚失眠。（影片截圖）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali形容：整個旅程就像場惡夢般。（圖源：IG）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali要求訂房平台Agoda全數退款，但僅獲賠償178美元（約1,380港元）的換購券。（圖源：IG）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

APA酒店方面僅同意退還所有款項，但無法提供調查報告。（圖源：IG）

 

遊日注意︱女子入住日本四國酒店 睡夢中驚被男員工潛入房摸腳 酒店拖拉2個月未報警

Natali要求APA賠償1,600美元（約12,411港幣）的精神創傷費，不過遭到酒店以「不在酒店的政策之內」的理由拒絕。（圖源：IG）

 

 

同場加映︱9大常見酒店迷思

 

　　一名曾分別在3星、4星及5星酒店任職房務員的港男分享在行内時的種種見聞，當中包括以下9大最常見問題，當中提到酒店房最污糟地點、酒店房間死過人如何處理等：

 

1.酒店房最污糟地點

樓主表示房內最污糟的地方「首選係梳化」，並指出「梳化、咕𠱸依啲好難話清潔」、「最多係毛巾抺」，如果介意就不要用皮膚士接接觸；而床下底亦不惶多讓，因為清潔、吸塵時「好少會吸到咁入」。

另外，他亦有提到房內的地氈，坦言有時候趕時間不一定會吸塵，而客人穿著鞋踩上去、食物掉落等情況時有發生，因此也不會太乾淨，表示「自己鍾意地板多Ｄ」。

 

 

2.毛巾、熱水壺及水杯不宜使用?

樓主表示，「腳巾，手巾仔無所謂，大巾用裹嗰浸，全部都高溫消毒，無咩驚」，不過他自己亦不會使用大毛巾抹身，「最多都係用細／中巾嚟抹手就算」。

他亦承認自己通常會用客人傷用過的大毛巾擦拭浴缸或企缸，並用中巾抹杯及洗手盤待位置。

至於熱水壺，他就認為無需過於擔憂，「用之前煲下先．即可指「基本用熱水煲一轉咩都乾淨啦」。不過他就表示自己不會使用房內的水杯，因為過往曾見過有人將水杯當成煙灰缸伏用；如果一定要使用，他盲建議先用熱水清洗一遍。

 

3.那些第品可以帶走?

不少酒店都會提供基本的生活用品，樓主就表示，「最普通拖鞋、茶包、剃鬚刀、針線包依啲都有用」，基本上都可以帶走；而部分酒店會提供浴鹽，同樣可以拿走。另外他亦提到，並實不少酒店都有免費刷皮鞋服務，「不過無咩人用」。

 

4.如床單目測不算骯髒，是否不會更換？

樓主表示，床單只要有客人睡過，「一定係皺同有頭髮」，因此這是「無可能發生嘅事」；不過如果房間內有2張單人床，而其中張沒有人睡過，就有機會不換床單。

不過他也提醒,有時候遇上太多客房需要清理的情況，「床鋪有污漬又唔想換新，多數反轉」，枕頭亦是同理，因此建議房客「最好睇曬兩邊」，發現污漬的造可以要求更換用品。

 

5.月經不慎弄髒床單應如何處理?

女性來月經多有不便，有時候難免不慎弄髒床單，對此樓主就表示「唔係專登嘅其實都唔會點罰」，並指出酒店床褥上「有張好薄嘅床墊」，因此血漬基本上不會滲入床褥，無需太過緊張。

不過他也坦言，即使血漬真的滲入床墊或被鋪，酒店都不見得會進行更換或清洗，因此「酒店好多張被被芯係紅色一撻撻」。

 

6.酒店房間死過人如何處理?

不少人都會好奇酒店房間死過人的話是否會有特定的處理程序,不過棲主就直言「無正常程序」，表示一般情況下都是報警抬走屍體、封閉房間進行調查，「調查完解封，多數由2、3個佬加掃把(Supervisor)執手尾，費事嚇親Ｄ姐姐」。

他指出，職員之後會將房間內的枕頭、被、毛巾等物品全數丟棄，換上新用品之後便會繼續出租給新的房客。

 

7.如何擺放使用過的毛巾及其他用品較為方便?

樓主表示「用過嘅1巾放喺廁所就ok」，垃圾最好當然是扔進垃圾桶，如果有心的話亦可以將「牙刷水樽走之前扔落垃圾桶」。

至於電視遙控器、酒店電話等用品則建議放回當眼位置，以免職員差房時需要額外花時間尋找，耽誤下一組入住的房客。

 

8.在非吸煙房內吸煙會如何處置?

目前大部分酒店都有明文規定房內不准吸煙，樓主亦會勸房客忍一忍，因為房務員只要進入房間便一定會臭到煙味，而酒店亦必定會追究。酒店除了會收取罰款（一般為港幣3000元）之外，違規的房客亦有可能從此被列入黑名單，無法再入住部分連鎖牌子的酒店，可謂得不償失。

 

9.房客應否支付小費?金額多少較為合適?

樓主指出，一舨情況下退房後放在枕頭或床頭櫃的現金都會被視為小費，但如果金額較大，「如果放$100以上係床頭櫃都未必攞,隨時造唔係貼士就煩」。

至於金額，他就表示因人而異，也並非強制，大部分客人平均每日會支付10至20元港幣，其中又以1元美元（約港幣7.8元）最為常見，因為是紙幣，較為美觀，共且全球通用。樓主又建議，如果房客彖會入住多於一晚，可在第一天便支付小費，「早界早享受更好的服務」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#酒店安全#性騷擾#日本#女遊客#酒店員工#警方#酒店管理#私隱#保安#旅遊貼士#房務#酒店設施#酒店政策#酒店迷思#酒店禮儀
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