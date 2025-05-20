日本四國酒店女遊客遭騷擾：男員工潛入房間摸腳，她驚醒奮力抵抗事件詳情

日本旅行人士要注意，再爆出女遊客入住酒店遭騷擾事件。位於四國東北部香川縣滿濃町一間酒店，一名女遊客在睡夢中遭人觸摸腿部，驚醒後發現一名男子潛入房內意圖不軌，隨即奮力抵抗並報警。事後警方逮捕該酒店一名男性員工。由於早前才發生烏克蘭女遊客在酒店發現陌生男躲藏床底，令人擔心日本酒店的安全問題。

據《岡山香川NEWS》報道，該事件發生於2月，大阪一名34歲女子與友人前往四國旅遊，入住香川縣滿濃町一間酒店。凌晨4時許，28歲酒店男員工澤田裕大利用職務之便，潛入女住客房間，趁其熟睡時觸碰其腿部，所幸受害人當場驚醒並奮力抵抗。

事後，由於酒店方未有主動報警，受害者直至4月中旬才向香川縣琴平警署報案。經警方一個月調查，鎖定澤田為嫌疑犯，並於5月15日依法將其逮捕。澤田在偵訊時坦承犯案。

據悉，受害女子當時與友人同住，事發前已確認房門上鎖，且旅館方事發後並未主動聯繫警方。警方現正調查澤田的入侵途徑，釐清是否涉及內部管理疏失或使用萬能鑰匙等可能性。

遊日注意︱女子獨遊日本 發現酒店床底躲藏陌生男

烏克蘭一名女子於4月，在網上揭露獨遊日本的恐怖經歷。她入住東京知名的連鎖酒店期間，竟發現有名陌生男子藏在她所住酒店房間的床底下，該男子與她對望了一眼，其後快速逃去。事後酒店處理手法相當消極，令她感覺無法理喻。



烏克蘭女生Natali在IG講述獨旅日本恐怖經歷。（影片截圖）

Natali入住APA酒店期間，房間床底匿藏一名陌生亞洲男性。（影片截圖）

Natali聞到床底異味，俯身查看驚四目相對。（影片截圖）

Natali控訴APA酒店消極應對。（影片截圖）

Natali慘受心理創傷，每晚失眠。（影片截圖）

Natali慘受心理創傷，每晚失眠。（影片截圖）

Natali形容：整個旅程就像場惡夢般。（圖源：IG）

Natali要求訂房平台Agoda全數退款，但僅獲賠償178美元（約1,380港元）的換購券。（圖源：IG）

APA酒店方面僅同意退還所有款項，但無法提供調查報告。（圖源：IG）

Natali要求APA賠償1,600美元（約12,411港幣）的精神創傷費，不過遭到酒店以「不在酒店的政策之內」的理由拒絕。（圖源：IG）

同場加映︱9大常見酒店迷思

一名曾分別在3星、4星及5星酒店任職房務員的港男分享在行内時的種種見聞，當中包括以下9大最常見問題，當中提到酒店房最污糟地點、酒店房間死過人如何處理等：

1.酒店房最污糟地點

樓主表示房內最污糟的地方「首選係梳化」，並指出「梳化、咕𠱸依啲好難話清潔」、「最多係毛巾抺」，如果介意就不要用皮膚士接接觸；而床下底亦不惶多讓，因為清潔、吸塵時「好少會吸到咁入」。

另外，他亦有提到房內的地氈，坦言有時候趕時間不一定會吸塵，而客人穿著鞋踩上去、食物掉落等情況時有發生，因此也不會太乾淨，表示「自己鍾意地板多Ｄ」。

2.毛巾、熱水壺及水杯不宜使用?

樓主表示，「腳巾，手巾仔無所謂，大巾用裹嗰浸，全部都高溫消毒，無咩驚」，不過他自己亦不會使用大毛巾抹身，「最多都係用細／中巾嚟抹手就算」。

他亦承認自己通常會用客人傷用過的大毛巾擦拭浴缸或企缸，並用中巾抹杯及洗手盤待位置。

至於熱水壺，他就認為無需過於擔憂，「用之前煲下先．即可指「基本用熱水煲一轉咩都乾淨啦」。不過他就表示自己不會使用房內的水杯，因為過往曾見過有人將水杯當成煙灰缸伏用；如果一定要使用，他盲建議先用熱水清洗一遍。

3.那些第品可以帶走?

不少酒店都會提供基本的生活用品，樓主就表示，「最普通拖鞋、茶包、剃鬚刀、針線包依啲都有用」，基本上都可以帶走；而部分酒店會提供浴鹽，同樣可以拿走。另外他亦提到，並實不少酒店都有免費刷皮鞋服務，「不過無咩人用」。

4.如床單目測不算骯髒，是否不會更換？

樓主表示，床單只要有客人睡過，「一定係皺同有頭髮」，因此這是「無可能發生嘅事」；不過如果房間內有2張單人床，而其中張沒有人睡過，就有機會不換床單。

不過他也提醒,有時候遇上太多客房需要清理的情況，「床鋪有污漬又唔想換新，多數反轉」，枕頭亦是同理，因此建議房客「最好睇曬兩邊」，發現污漬的造可以要求更換用品。

5.月經不慎弄髒床單應如何處理?

女性來月經多有不便，有時候難免不慎弄髒床單，對此樓主就表示「唔係專登嘅其實都唔會點罰」，並指出酒店床褥上「有張好薄嘅床墊」，因此血漬基本上不會滲入床褥，無需太過緊張。

不過他也坦言，即使血漬真的滲入床墊或被鋪，酒店都不見得會進行更換或清洗，因此「酒店好多張被被芯係紅色一撻撻」。

6.酒店房間死過人如何處理?

不少人都會好奇酒店房間死過人的話是否會有特定的處理程序,不過棲主就直言「無正常程序」，表示一般情況下都是報警抬走屍體、封閉房間進行調查，「調查完解封，多數由2、3個佬加掃把(Supervisor)執手尾，費事嚇親Ｄ姐姐」。

他指出，職員之後會將房間內的枕頭、被、毛巾等物品全數丟棄，換上新用品之後便會繼續出租給新的房客。

7.如何擺放使用過的毛巾及其他用品較為方便?

樓主表示「用過嘅1巾放喺廁所就ok」，垃圾最好當然是扔進垃圾桶，如果有心的話亦可以將「牙刷水樽走之前扔落垃圾桶」。

至於電視遙控器、酒店電話等用品則建議放回當眼位置，以免職員差房時需要額外花時間尋找，耽誤下一組入住的房客。

8.在非吸煙房內吸煙會如何處置?

目前大部分酒店都有明文規定房內不准吸煙，樓主亦會勸房客忍一忍，因為房務員只要進入房間便一定會臭到煙味，而酒店亦必定會追究。酒店除了會收取罰款（一般為港幣3000元）之外，違規的房客亦有可能從此被列入黑名單，無法再入住部分連鎖牌子的酒店，可謂得不償失。

9.房客應否支付小費?金額多少較為合適?

樓主指出，一舨情況下退房後放在枕頭或床頭櫃的現金都會被視為小費，但如果金額較大，「如果放$100以上係床頭櫃都未必攞,隨時造唔係貼士就煩」。

至於金額，他就表示因人而異，也並非強制，大部分客人平均每日會支付10至20元港幣，其中又以1元美元（約港幣7.8元）最為常見，因為是紙幣，較為美觀，共且全球通用。樓主又建議，如果房客彖會入住多於一晚，可在第一天便支付小費，「早界早享受更好的服務」。

轉載自晴報