80歲CEO為愛妻二次創業   研發新式電動升降椅，讓長者輕鬆站起來

夕陽灑進波特維有限公司（Pottvip）創辦人兼CEO彭德（Potter）的辦公室。談了接近一個半小時，80歲的他未見疲態。似乎二次創業就如第二人生， 為了讓妻子Nancy與其他長者能夠自主起立，擁抱自尊與信心，他重拾年輕時的鬥志，暮光伴隨著事業新一章開始。

時光倒流至5年前。當時妻子Nancy剛確診阿茲海默症（認知障礙症最常見的類型），想從椅子上站起來，卻力不從心，雙手只得吃力地撑著桌子邊緣，才能勉強站立。

Potter看得心酸，也感同身受，想起自己數個月前肌肉扭傷時，一樣難以自行起身。看似簡單的站立，演變成一場又一場身心和尊嚴之戰。多少長者或病患，像妻子般每天為了自主站立，戰至筋疲力竭。

彭德與他設計的「動椅38°」，原意為方便妻子輕鬆站起來而研發。公司Pottvip一名，由他與女兒的英文名字組合而成。(圖：Hugo)

起身吃力如打仗 誓守護身心與自尊

雖然坊間不乏電動升降椅（Power lift recliner／Riser recliner），按掣後坐墊以至整張椅子，能夠自動傾斜，方便用家站起來，可是外型和體積笨重如巨型梳化，香港大部分家居難以安置，亦不便四處移動。

Potter心生一計，何不自行設計一張適合香港市場，簡便俐落的電動升降椅？只要能夠守護妻子自主站立的尊嚴，讓她生活便利，老來重啟創業人生又如何。

退休前，Potter經營酸枝家具生意，早於26歲已一手創業。這次他找來一群工程師、家具設計師與木匠，欲把理念付諸行動，可是困難重重，能夠讓椅墊自動升降的機械方案，要不太昂貴，要不承重力太低，甚至令椅子變形。

彭德(左)與妻子於盛年時，遨遊巴黎的合照。這幅照片一直放在辦公室內，陪伴他為二次創業而戰。(圖：被訪者提供)

自行研發「動椅」 適合香港家居

好不容易引進新的電機概念，讓椅子能夠承受超過150公斤重量。按掣後，椅墊會自動升高38度，而靠背、扶手和整張椅子則保持固定不動，避免用家突然向前跌倒。椅腳選用黑檀木和花梨木，因為密度高含水量低，持久耐用。

創意初見成果，卻迎來新挑戰。相熟骨科醫生提醒他，銀齡用品需經過承重測試、防火安全評估和電磁干擾測試等，去確保產品安全。

一言驚醒下，他意識到，創造產品不僅需要技術的突破，更需要承擔安全責任與社會關懷。他把椅子送往香港標準及檢定中心進行檢測，順利通過承重和防火安全測試，卻在電磁輻射測試卡關，兩度超標。

投資400萬 屢敗屢戰終獲認證

在挫折谷底徘徊，他一度放棄了半年，又經歷創業班底換人。屢敗屢戰，新團隊把椅子的升降設備升級為「定制步進電機」（Stepper motor）和驅動器後，終通過電磁輻射測試，並獲得歐盟產品安全認證。

四年來投資400萬的心血，終見成果，命名為「動椅38°」（Upchair 38°)(下稱「動椅」），重量約25公斤，鋰電驅動，無須外插電線，售價逾8,000元。按掣後，椅墊可於5秒內，自動向後升高至38度，以便用家輕鬆地站起來。

這刻，Potter百般滋味在心頭。女兒協助改良動椅外觀，線條簡約，流線型設計帶點北歐風格。兩父女攜手合作，恍如親情見證。動椅於上月的香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)首度亮相，吸引買家目光，也有顧客買給97歲的爸爸，作為父親節禮物。

動椅38°的椅墊，能夠自動向後升高38度。有別於其他電動升降椅，椅墊升降期間，動椅38°的椅背、扶手以至整張椅子，也會固定不動。

除了椅子旁的按鈕，動椅38°也可透過像車匙的遙控，控制椅墊升降。

動椅38°的外觀設計，出自彭德愛女的手筆。廠房設於東莞，椅子逐張訂造。(圖：Upchair facebook 專頁）

腦退化妻子雖無緣試坐 冀造福長者

可是，這份給妻子Nancy的心意，對方已用不著。太太腦退化病情加劇，認知功能衰退，加上長期坐輪椅，活動能力受限，無緣一試原本為她而設的動椅。

「雖然太太用不上，但放諸於社會，會否令更多人受惠？」說到觸動之處，Potter稍稍停頓：「香港人口老齡化，希望能夠幫多些長者、半失能者、孕婦及手術後恢復的病人，順暢地站起來，恢復自尊和自信。」他坦言，動椅不適合認知功能衰退的病患，因為他們未必意識到動椅升降的操作，有跌倒風險。另一方面，用家的下肢宜有一定力量，一些只需要稍為輔助，就能站起來的人，較為合適。

動椅下一個公開「舞台」，將會是5月26日至28日，於會展舉行的香港國際醫療及保健展2025。Potter 已為此摩拳擦掌，吸納各方意見，讓動椅「再進化」。

他(左)與妻子Nancy共度人生53載，相機定格了青春時光。妻子現在腦退化行動不便，他僱用了三位護理人員貼身照顧，每周也會與護理員一起，陪伴妻子在停車場散步。(圖：被訪者提供)

職業治療師教路 電動升降椅選用貼士

聽罷Potter的二次創業經歷，筆者特別留意動椅所屬的電動升降椅子市場。早前與專注長者復康的職業治療師劉志豪(David)，談及各種輔助銀髮族站起來的工具，得悉電動升降椅子或梳化，在台灣及歐美等地，均見普遍。

坊間供長者使用的電動升降椅，一般設計像梳化，體積較大，佔用較多空間，在歐美較流行。(圖：Walmart 網頁)

David分享選擇電動升降椅子及梳化的貼士。硬件上，需留意電動升降椅的高度，以及坐墊軟硬度。此外，一般電動升降椅較適合平衡力好，或有輕微膝痛，年邁後不曾跌倒的長者，以及經評估後視為合適的人士。

他解釋，因為部分長者下肢較弱，肌肉乏力，當電動升降椅升起時，這類長者或會因平衡力或耐力不足而站立不穩，引發意外風險。因此，使用電動升降椅時，宜經專業人士評估，並定期檢查助起裝置。

能夠輕鬆自主站立，是一種福氣。能夠延長自主站立的年齡，則是管理一己健康的考驗。當環境風險可控，能夠提供足夠而又安全的輔助工具，協助有能力的老友記在家自主行動，相比任何鼓勵家居安老的口號，更有說服力。

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