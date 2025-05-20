喜愛韭黃香，為菜餚增添風味！今期素食譜：三絲香煎餅

來愛上韭黃香。輕撥新鮮韭黃香的葉片，會聞到一股清新而獨特的香氣，這種香氣既辛辣，又帶著一絲甜美，很是獨特清新。煮熟的韭黃，香脆嫩多汁；咬下去的時候，能感受到它的鮮美與清爽。無論是炒菜、包餃子還是放湯，韭黃香都能為菜餚增添一層豐富的風味。

誰個愛惜韭黃香？！因為被黑布包圍著，長久待在不見光的環境下，令韭黃，不對, 是韭菜, 無法進行光合作用，葉綠素不太能形成，而顏色變得偏黃。被剝奪了接受陽光的機會，卻出奇地讓韭黃的香氣更加濃郁，味道也變得更加柔和，教人情不自禁的嘗了再嘗。

應該鍾愛韭黃香。雖然未能如韭菜那樣，長出強韌的纖維質，吃來卻柔軟嫩滑。有人說，它未及韭菜的鉀、鈣、β-胡蘿蔔素、和維生素C的含量，偏偏是各款佳餚中的常客，處處可見它的影蹤。從雲吞湯麵、蝦仁煎蛋餅、到炒肉絲，就連豉油炒麵，都是缺它不可。

這教人怎麼可以忘得了韭黃香？！

三絲香煎餅（2人份）

時間：30分鐘

材料：

韭黃 1束／紅色小燈籠椒（甜椒） 1個／小紅蘿蔔 1個／全麥麵粉 2茶杯

調味：

鹽 半茶匙／糖 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙／食油 1湯匙／紅醋 半茶匙／蒜香粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／大沙律（拉）碗／湯匙／茶匙／湯碗／鑊（鍋）鏟

步驟：

1. 清洗韭黃後，切成段（如圖）。

2. 刨走小紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成絲（如圖）。

3. 挖走紅色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，洗乾淨後，切成絲（如圖）。

4. 放全麥麵粉於大沙律（拉）碗中，加入調味料（如圖），攪拌均勻。

5. 然後，加入2／3茶杯的清水，攪拌成麵漿。

6. 加入所有切好的步驟1-3（如圖），攪拌均勻。

7. 倒入2湯匙的食油於預熱平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸。

8. 把步驟6倒入鑊中，將底面兩面煎至金黃色。

筆記：

1. 韭黃含膳食纖維和胡蘿蔔素，有助增長人體的免疫力。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。