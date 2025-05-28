忙，茫，忘 -學校社工潘姑娘的個案服務真摰的分享

在學校工作，忙碌是日常的寫照，有時候因為忙而廢寢忘餐是何等閒事，有時亦會因為忙，遇上多少遍茫然的片刻。經歷完「忙」「茫」後，最終落致忘了時間，忘了事情，甚或乎也忘了初心忘了自己……

學生每天發生的事總有千千萬萬個理由，有時只要建立了信任的關係便可輕易解決，但有時關係建立了，仍然未能幫他們從困難走出來，是因為背後有著千絲萬縷的羈絆，孩子無從找到解脫的源頭啊!

良仔（化名）是我跟進了一年多的小六男生，猶記得當初嘗試與他建立關係時處處碰壁，回想第一次自我介紹「你好，我是潘姑娘，是新來跟進你的社工……」話還沒有說完他便跑開了，日後每次遇見他想行近時，他也毫不客氣喝令「行開，我唔想同你講嘢」，多番嘗試仍未得到他半點的走近，那好吧，我嘗試轉換另類手法接近吧！因為每一個個案都是獨特的，總不能用同一招去與他們建立關係或相處吧！

有天在小賣部又遇見良仔正排隊買食物，我特意慢慢走前去，他再次喝令我走開不想見我，這次我沒像從前一樣依著他指令，反是調皮地說：「我都唔喺搵你，我搵其他學生啊」說罷，我頭也不回便走開跟其他學生談笑風生，但背地裏多麼想回頭看看他被我反拒絕的樣子，同時也期待這次見面的方式會否突破我們建立關係的阻礙。

隔天，想不到突破來得這麼快啊！良仔竟然走前來主動跟我說「啊乜姑娘，我今日得閒見你啊」，雖然良仔未敢太正視我，但這次他的主動，無疑是我們建立關係的重要一步。有了他的主動，我得意洋洋的說好，但要隔天才共進午餐。我不是要擺一副高高在上的姿態，而是我逐漸了解這個孩子喜歡非一般的相處方式，才能吸引他與我分享更多。

跟進他這一年多，與他經歷無數個大小事情，小至常被投訴欠交功課、無禮貌或打人，大至曾因偷竊而被帶上警署，每次他總有無數理由為自己辯解，認為錯不在自己，是別人令他要用這些方式去回應，又或甚至用報復這心態加諸在他人身上。對於自己常常犯錯，良仔只當家常便飯，但旁人一聽到有任何事發生，第一個聯想的人必然是他，長年累月，良仔的誠信已經嚴重超支，身邊沒有多少人願意再相信他會改變。甚至乎每一次他來到我面前，還未等我開口便已自嘲「我係衰仔架啦，唔洗理我架」「所有人都唔信我架啦」等等。但每次我都會耐心聽聽他的需要，再慢慢讓他知道事情的嚴重性，希望他能用心去改過。

直至有一次良仔在校偷竊而被帶上警署，他認定我協助報警是要他永不翻身，想他被判入男童院，我和他的關係直接到了冰點，任我如何解釋都未能取回他的信任。幾天過後，我邀請他與我見面，他全身上下每一個細胞都在抗拒我，我跟他說你不用回應我，只是讓我說完要說的話便可離開。在面見室內他全程低頭不語，我盡力說出我對他這事的看法及嘗試了解他的行為。大致內容我跟他說：「我知道你有些需要才會去偷竊滿足自己，但我不認同你的行為，而我需要協助報警，找警察拉你，並不是我要你永不翻身，而是我重視你，希望你能面對自己的行為，我不奢望你會諒解我，但我希望將來有一日你想再犯錯的時候，想起曾有一位社工潘姑娘，在你小學的面見室，用心去與你傾訴，希望你能真心悔改就足夠。這番說話我知道你很認真的聽，也知道你需要時間去消化我說的話，待你消化後再找我吧!」良仔聽完說：「講完廢話啦，我走得啦!」說罷，頭也不回摔門而去。

說真的，當他憤怒摔門的一剎我很難受……或許，是因為我與他一起努力這麼久，每次為他忙東忙西，仍未能令其改變而感難受。或許，是我在處理他所犯的種種事而茫然不知下一步的個案目標或方向而難受。又或是，因為我忘記不了他的承諾，為他打碎我們的信任關係或承諾而難受……

到了當天放學，我很開心良仔主動來找我，一個大男孩十分不好意思的說：「潘姑娘，對唔住，我知道自己做得唔好，但我真係會改，你信多我一次啦。」我很開心回應他，我信! 良仔很好奇為何我依然會信他，我說因為信任接納對一個願意改變的孩子是不可或缺，但接納並不是贊同他的行為，而是我接納他有這一面「真實的樣貌」，我便從旁分析其行為，協助他解決問題的事實。

雖然良仔所面對的問題並非一朝一夕可改變及處理，但信任和接納放入了他的心裏，我相信他終有一日能改變自己，重新出發。

在這個個案上，我曾因為他多次違反校規或犯事而令我想放棄跟進，因為我與他傾談有時似訓導老師多於社工，甚或跟他人一樣不願理解他。我不要忘了自己忘了初心，如果連自己也忘了，又何以從茫然不知的境地帶個案走出來？「忙」有哪個社工工作是不忙的?「茫」有哪個社工未曾試過茫然失措難辨方向?但今天我寫這篇心聲，除了鼓勵仍然在努力改變的良仔，也是自己一個深刻的工作反思。而「忙」「茫」「忘」，最後一個「忘」，我希望是《聖經》新約腓立比書，使徒保羅在第3章第13及14節所說：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」