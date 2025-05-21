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節氣養生 │ 小滿濕熱易引起感冒與皮膚病，中醫建議注重三大臟腑保健，推薦兩款健脾補腎食療
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節氣養生 │ 小滿濕熱易引起感冒與皮膚病，中醫建議注重三大臟腑保健，推薦兩款健脾補腎食療

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入二十四節氣「小滿」，日夜溫差仍然明顯，稍有不慎容易染上感冒、加上近期新冠疫情肆虐，註冊中醫林冠傑為大家拆解小滿節氣養生防病貼士及食療，強調此時應要注意調養三大臟腑以防疾病纏身。

 

二十四節氣小滿｜早晚溫差變化易著涼 中醫拆解飲食宜忌

 

　　林冠傑醫師指出，小滿節氣特點在於天氣並非全日酷熱，此時日間天氣較熱，清晨及夜晚有時氣溫稍涼，因此濕度亦頗高，此時並非真正夏季來臨，因此稍有不慎，特別容易患上感冒或呼吸道疾病，尤其身體較為虛弱的老人家及幼童特別容易染病，需要多加預防。

 

　　林冠傑醫師強調，近期新冠疫情瀰漫，加上此節氣特別容易患感冒，加上濕度等問題，容易出現皮膚等問題，此時必須要注意肺、脾及腎3大臟腑健康，幫助預防感冒、上呼吸道感染，以及濕度帶來的皮膚問題等： 

 

● 小滿節氣飲食宜忌｜1.忌食冰凍及凍甜食物

 

　　冰凍食物恐致脾胃受涼，建議減少食用。

 

● 小滿節氣飲食宜忌｜2.進食冰凍食物建議

 

　　假如想飲用凍飲或進食生冷食物，醫師建議咀嚼時間長一些、凍飲，亦必須在口腔內含服時間較久，之後才吞嚥，減少凍食進入身體的溫差，從而改善脾胃受涼、亦可有助改善感冒及腸胃帶來的問題。

 

● 小滿節氣飲食宜忌｜3.減少味苦寒涼食物

 

　　雖然夏天盛產涼瓜、西瓜及綠茶花茶等時令產物，但此時不宜過量食用寒涼及去濕食品，食用時應注意份量、不適過多。

 

二十四節氣小滿｜陳皮百合准山茨實粥

 

　　林冠傑醫師推介一款有助健脾、補腎、化氣兼祛濕粥水，適合大眾於小滿節氣期間作早餐食用：

 

材料：陳皮 20克、百合 20克、鮮准山 20克、製茨實 20克。

 

做法：

 

　　1.所以材料洗淨；

　　2.米洗淨後，加入材料同煮；

　　3.煮熟後即可食用。

 

二十四節氣小滿｜醒胃祛濕花茶

 

　　林冠傑醫師另外介紹一款湯水，同樣建議早晨服用，可有助預防感冒、提升腸胃化濕及去水腫等功效：

 

材料：檸檬乾 3片、雪梨乾 3片、厚樸 3片、生熟薏米各 10粒。

 

做法：

 

　　1.杯中加入250毫升熱水；

　　2.加入所有材料焗15分鐘；

　　3.之後加入少許蜜糖，即可飲用。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#天氣#食用安全#食譜#皮膚病#中醫#濕疹#感冒
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