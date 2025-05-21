急性腦出血 │ 53歲韓流始祖安在旭12年前突發腦出血，醫生預估50％存活率，奇蹟康復背後的真相

曾為「韓流始祖」、現年53歲的男神安在旭近日於韓國綜藝節目中，自爆在12年前於美國旅行期間曾經歷腦出血昏迷，更需花天價醫療費緊急開刀續命。走過鬼門關一回的他自此更愛惜身體，並透露目前身體狀況。

綜合韓媒報道，安在旭近日於韓國綜藝節目《和朴元淑一起生活》任嘉賓時，分享了自己多年前的生死經歷。他指2013年於美國旅遊，他在用膳期間突然覺得想嘔兼感到劇烈頭痛，不久後突然昏迷。他被緊急送往當地醫院後，證實是「腦蜘蛛膜下腔出血」，即急性腦出血，而醫生當時表示存活率只有50％。

由於情況緊急，安在旭需於醫院接受了5個小時的開腦手術，慶幸手術最終成功，他亦奇蹟似地醒過來。但他於節目中笑言醒來後，當見到醫院約5億韓元(約280萬港元)的帳單，那一刻卻「只想閉上眼睛」。對於現在身體狀況，安在旭表示自手術過後，更明白健康可貴，因此已戒掉煙酒，目前身體已恢復健康。

安在旭近日於韓國綜藝節目中自爆自己12年前於美國旅行期間曾經歷腦出血昏迷。(IG)

安在旭近日於韓國綜藝節目中自爆自己12年前於美國旅行期間曾經歷腦出血昏迷。(IG)

90年代出道的安在旭過去曾參演不少經典韓劇演出，亦與不少著名女星合作，包括崔真實、金喜善、朴敏英及金宣兒等。(網上圖片)

90年代出道的安在旭過去曾參演不少經典韓劇演出，亦與不少著名女星合作，包括崔真實、金喜善、朴敏英及金宣兒等。據了解，他過去曾因事業走下坡而患上嚴重抑鬱症。不過，在家人鼓勵及支持下，最終成功走出來。2015年他與年輕9年的演員崔賢珠宣布結婚，二人育有1女1子，他不時與IG分享家庭生活照。

「腦蜘蛛膜下腔出血」死亡率超過50%

腦神經科專科醫生熊偉民曾表示蛛網膜下腔出血是一種相當嚴重的中風類型，死亡率可以超過50%，更可怕的是它可以發生在不同年齡層的人士身上，事前卻可以毫無先兆，到出現突發性劇烈頭痛的症狀時，則可能已經導致神經受損，甚至危及性命。他指一旦動脈瘤爆裂，病人往往會突然出現劇烈的頭痛，文獻及康復者均形容為「一世人經歷過最痛的頭痛」，當然實際情況因人而異，但已經反映了相關頭痛的嚴重程度，而病人通常也無法忽視而快快求醫。

遇到這類個案，醫生一般也會安排進行腦部掃描，若確定腦內有出血，首要是穩定病人的情況和血壓，以及紓緩頭痛，並且要盡快進行腦血管圖檢查，找出出血位置，以及確認是否存在血管泡等等。

轉載自晴報