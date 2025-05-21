前列腺癌｜荷爾蒙治療前列腺癌，降低癌細胞同時增加心血管風險，醫生建議定期心臟檢查

荷爾蒙治療為前列腺癌關鍵的治療方法，旨在減少或抑制雄激素，從而抑制癌細胞的生長。然而，荷爾蒙治療在抑制癌細胞的同時，也可能對患者的代謝和心血管功能產生潛在的不良影響，進而增加心血管事件的風險。有醫生指出，前列腺癌患者罹患心血管疾病的風險較高，與患者的年齡以及接受的前列腺癌荷爾蒙治療有關；建議患者需定期進行心臟代謝檢查。

前列腺癌是本港男性不容忽視的健康議題，為男性第三常見的癌症。根據數據顯示，2022年前列腺癌新症個案的年齡中位數為71歲，同時患有心血管疾病的情況相當普遍。心臟科專科梁永雄醫生指出，根據2023年統計顯示，心臟病和腦血管疾病是香港男性死亡的主要原因中分別位列第三和第四。此外，2020-2022年的人口健康調查預測，65至74歲的男性在未來十年內罹患心血管疾病的風險高達75.8%。這數字反映，在治療高齡前列腺癌患者時，必須將其心血管健康狀況納入全面評估的重要性。

ADT治療 抑制癌細胞生長

目前，前列腺癌的治療方法多樣，醫生會根據患者的具體情況推薦最適合的方案，包括積極監察、手術、放射治療和荷爾蒙治療。臨床腫瘤科專科張文龍醫生指出，荷爾蒙治療又稱「雄激素剝奪治療」(Androgen Deprivation Therapy, ADT)，是治療晚期前列腺癌的關鍵方法。荷爾蒙治療旨在減少或抑制雄激素，從而抑制癌細胞的生長。可以通過手術切除分泌荷爾蒙的器官或使用注射藥物的方式進行。

惟荷爾蒙治療可能會增加前列腺癌患者心血管疾病風險。梁醫生指，高齡、癌症及其治療可能引發炎症反應，都會增加風險。以美國的數據為例，針對40歲以上的前列腺癌患者進行分析顯示，心血管疾病是非癌症相關死亡的首要原因，佔總死亡人數的30.2%。

需留意藥物相互作用

此外，前列腺癌患者經常需要同時服用多種藥物，藥物之間的相互作用風險也顯著增加，並可能影響治療效果。因此，針對這類患者，需嚴格依循臨床指引，進行心血管風險評估並採取個人化的管理策略。梁醫生指，根據指引建議，心血管風險評估應全面檢視患者的病史、症狀及生活型態。若患者曾有中風、穩定型心絞痛、短暫性腦缺血發作、心肌梗塞、冠心病相關手術（如支架置入或冠狀動脈繞道手術）、腹主動脈瘤、周圍血管疾病或缺血性跛行等病史，則被視為高心血管風險族群。

對於沒有上述病史的患者，則需進一步評估是否存在其他風險因子。凡患有糖尿病、具吸煙史、高膽固醇血症、高血壓，或目前正接受新型荷爾蒙藥物治療的患者，皆屬於中度心血管疾病風險。相對地，若患者沒有上述任何風險因子，通常被認為心血管疾病風險較低。

定期監測心血管疾病管理

張醫生補充，對於晚期前列腺癌患者的心血管疾病管理，則需要持續定期評估心血管風險因素；包括：糖化血紅素（HbA1c）、血脂、尿酸水平、電解質、腎功能、全血球計數以及心電圖（ECG）。

在初步評估階段，若患者僅有0至1個心血管疾病風險因素且沒有相關病史，建議在開始接荷爾蒙治療後每年進行一次心臟代謝檢查。然而，對於初步評估已顯示存在兩項或以上心血管疾病風險因素，或既往有心血管疾病史的患者，則應更頻繁地進行心臟代謝檢查，例如每三至六個月一次。此外，照顧者亦可以準備藥物清單、理解用藥選擇，以預防藥物相互作用。

轉載自晴報