保健界新星「 蝦青素」：最有效天然抗氧化劑！更有護眼、維持心血管健康、增強認知能力等功效

隨著年紀漸長和日常生活習慣欠佳，身體無可避免地會出現眾多問題，如皮膚老化、腦部認知及記憶力衰弱、視力退化等。近年來，外界對「蝦青素」的討論度愈來愈高，更經常出現在國際知名的保健品及化妝護膚品當中。

蝦青素究竟是甚麼？

蝦青素早於1938年由諾貝爾獎得主Dr.Kuhn在龍蝦中發現，但蝦青素並非只存在於蝦類，而是廣泛存在於海洋的藻類中。

蝦青素又被稱為「類胡蘿蔔素之王」及「口服防曬品」，是自然界最有效的抗氧化劑之一。研究表明，其對抗自由基的能力高於維他命C、維他命E和β-胡蘿蔔素。另外，口服蝦青素更能有效對抗紫外線中的UVA引起的光老化傷害，為皮膚提供一層保護力。

那些食物含有蝦青素？

蝦青素存在於蝦、南極磷蝦、龍蝦、三文魚等海洋動物及藻類植物中。然而，上述的食物，其蝦青素含量較低，容易導致攝取不足。以三文魚為例，若要達到一天補充4毫克蝦青素的需求，每天必須吃掉至少134克三文魚。光靠日常飲食可能難以攝取足夠的蝦青素，因此不少人會選擇透過蝦青素營養補充品作日常保健。

蝦青素的5大功效必知

1. 防禦紫外線





研究指出，每天攝取4毫克蝦青素，持續服用6周，能顯著改善皮膚含水度及彈性。除抗衰老外，蝦青素更具有口服防曬劑的特性，能累積於皮膚，並有效對抗紫外線中的UVA對皮膚造成的光老化傷害，減少產生皮膚皺紋。

2. 護眼





蝦青素能保護眼球睫狀肌、輔助水晶體對抗紫外線、幫助黃斑區的葉黃素扺抗光線傷害。另外，蝦青素能直接進入眼睛，中和自由基，進而發揮保護眼內感光細胞的效果。

3. 維持心血管健康





蝦青素能夠降低紅血球的過氧化物，有助於穩定血糖及膽固醇，因此亦有助於預防心血管問題。研究證明，食用蝦青素可以抑制LDL（壞膽固醇）氧化，因此有助於預防動脈粥狀硬化。

4. 增強認知能力及記憶力





現代人的工作、飲食問題都是壓力的來源。日本研究以50-69歲健康男性為主要對象，連續12週每天攝取蝦青素後，其反應力、注意力、記憶力等反應時間及準確度都有顯著改善。

5. 增強免疫力





蝦青素可以保護免疫細胞免受發炎反應帶來的破壞，也可增強免疫能力。同時，蝦青素能促進細胞產生抗體的能力，刺激體內免疫球蛋白增生。

4類人應補充蝦青素

1. 經常暴露於陽光下

由於紫外線會造成肌膚老化和損傷，補充蝦青素可保護皮膚免受紫外線侵害。

2. 長時間使用電子產品

屏幕光度愈強，釋出的藍光亦愈強，會對眼睛造成壓力，蝦青素有助於減少藍光傷害。

3. 體內氧化壓力較高

有飲酒、吸煙習慣或生活壓力大之人士。

4. 關注心血管健康

特別是中老年人及有心臟病病史之人士。

如何精明地挑選「蝦青素」營養補充品？

原則1：選擇原料來源優質的蝦青素

選擇有品牌檢驗、認證的國際大廠品牌，如：AstaZine、AstaREALR、NativAsta等品牌生產的蝦青素原料；AstaREALR更是全球首間運用微藻類生產蝦青素的公司。

原則2：選擇劑量充足的蝦青素

根據文獻資料，每日應攝取4毫克的蝦青素以達致保健效果。

原則3：選擇信譽良好的知名品牌

挑選保健品時宜選擇信譽良好、歷史悠久、有良好生產、品質監控及符合國際標準的知名品牌，這代表每項產品從原料生產直到消費者手上，都經過一連串嚴格把關的生產和檢驗程序，確保品質、純度及效用達致安全保證。

原則4：視乎健康需求挑選複方

市面上部分蝦青素保健品會配搭其他營養素以增強其保健功效，例如搭配葉黃素可以幫助維持眼睛舒適明亮，消費者選購時不妨多加留意。

總括而言，蝦青素的好處多多，想自己及家人保持健康，豈能忽視這位保健界的新星？