夏天養生｜夏天排毒好季節，微汗促進氣血運行！推介適合全家的袪濕素湯

「天氣真的很熱！」Pauline說。

「的確熱得像盛夏！潮流說排毒，夏天正是排毒的好季節！」我說。

「甚麼意思呢？」Pauline問。

「身體把不要的東西排出體外，有三個途徑︰大便、小便和出汗。大小便不通，大家都會留意，反倒出汗，卻容易到忽略。

《黃帝內經》提到段夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。蕃秀的意思是萬物繁盛壯美，萬物果實飽滿成熟。大家可留意，夏天至初秋，很多時令水果都續推出巿面了。大自然的能量都釋放出來，所以瓜果的收成十分豐富。

我們人體也在釋放能量，其中一個表現就是出汗了。夏天天氣熱，身體通過出汗，讓體溫維持在攝氏三十七度左右，以免過熱。所以如果我們生病，尤其發熱，身體汗出不多甚至無汗。

第二就是剛才提到的排毒。體內的寒氣、濕氣等垃圾，通過排汗除掉。如果我們做運動，或在夏天，日間正常生活都會微微汗出，除了排垃圾，也促進身體氣血運行。

如果我們常在冷氣房內，環境不熱，當然不會出汗。有些地方，冷氣更冷得像雪櫃！這樣汗出不了，更會受寒！不在夏天釋放能量，沒有順應自然呢！」我說。

「辦公室有冷氣呀！」Pauline說。

「那只好在家的時間少開冷氣，而且在放假的日子多到戶外活動。夏天炎熱，要避開正午的太陽，以免中暑。」我說。

「可以焗桑拿出汗嗎？」Pauline問。

「所有被動的汗出都不及不上自己做運動出汗。因為我們做運動後，肌肉都得以放鬆，不是單單的出汗。汗為心之液，津液經過陽氣的蒸化，從汗孔排出，成了汗。而出汗，不是不停的出就是好，過量也會傷津。所以運動後要飲水。」我說。

「做完運動，很難飲熱飲。」Pauline說。

「夏天能量釋放得很大，但身體內部是空虛的，所以吃東西一定要溫。不是要喝熱飲，但飲品的溫度最好和我們體溫差不多。否則胃如一個熱鍋，冰冷的水下來會傷胃的。

夏天汗出較多，我們要補充水份，時令湯水是好選擇。夏天內部相對虛弱，我們不要忘記調補脾腎，可以吃腰果和粟子。腰果能補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。天氣潮濕，當然要健脾袪濕，可以吃淮山和粟米。淮山有益氣養陰，補脾肺腎的作用。粟米健脾胃，除濕利尿。這些材料可煲成保健湯水，一家都合用。」我說。

「謝謝你，做完運動，出一身汗後就飲這湯！」Pauline笑道。

夏日袪濕素湯

材料（4人分量）︰

淮山1兩、茯苓1兩、腰果1兩、栗子1兩、粟米1條、生薑2片、蜜棗2粒

製作方法︰

1. 粟米去皮切塊留鬚。

2. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

3. 最後加少許天然鹽。