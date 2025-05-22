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地震威力 │ 緬甸7.9級大地震斷層位移動畫面曝光，史上首次清晰拍攝地表裂開瞬間
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地震威力 │ 緬甸7.9級大地震斷層位移動畫面曝光，史上首次清晰拍攝地表裂開瞬間

健康解「迷」
健康解「迷」

　　好震撼！緬甸中部今年3月28日發生黎克特制達7.9級地震，造成緬、泰兩國至少5,000人罹難。近日，有工程師分享一段地震發生瞬間的CCTV影片，清楚拍攝到地表破裂斷層位移瞬間，引科學家驚嘆稱或是人類史上首次錄得畫面。

 

　　據外媒報道，新加坡工程師Htin Aung近日在社交平台分享一段緬甸太陽能發電廠大門處監控錄像。影片全長約14秒，顯示地震發生時畫面持續震動；在12:46:35時，發電廠大門欄杆後方的地表整個滑動，並移向畫面右方，同時大門外車道出現一道裂縫，遠處通信塔倒塌，可見地震瞬間的破壞威力。

 

緬甸地震︱緬甸7.9級大地震地表破裂14秒斷層位移畫面曝光 科學家驚嘆：人類史上首次拍到

緬甸地震︱緬甸7.9級大地震地表破裂14秒斷層位移畫面曝光 科學家驚嘆：人類史上首次拍到

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人類史上首次清晰拍攝地表破裂

 

　　有專家指出，這次地震是由實皆斷層（Sagaing Fault）所引起。科羅拉多州立大學地球物理學家Rick Aster對地震發生瞬間的CCTV畫面表示，這可能是人類史上首次清晰拍到地震斷層位移瞬間的影片：

 

　　據我所知，這是我們所看過關於大地震地表破裂的最佳影片。

 

　　Aster稱，在大地震後，科學家紛紛前往斷層進行實地考察，尋找斷層破裂的證據，惟未真正了解斷層破裂瞬間的動態。但據CCTV曝光片段所見，兩個板塊並排移動，如同加州著名的聖安德烈亞斯斷層一樣，地震學家一定會對此密切關注。如果CCTV記錄的地點和其他細節能夠加以確定，相關研究可能會在未來以某種形式出版。

 

轉載自晴報

 

Tags:#板塊#網絡熱話#地震#災難#健康
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