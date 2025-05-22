世界思覺失調日：香港約18萬人受影響，長效針劑助穩定減復發

每年的5月24日是世界思覺失調日，有精神科專科醫生指出， 思覺失調如果病情經常反覆發作，患者的腦部認知功能會進一步下降。因此，持續服藥控制病情，減低復發風險非常重要。現時已有長效針劑藥物推出，可助患者穩定病情，減少復發。

根據《香港精神健康調查2010-2013》，本港成年華裔人士於一生中被診斷患上此病患的比率約為2.5%，按香港人口推算，全港約有18萬人患上此症，遠高於世界平均水平。精神科專科麥棨諾醫生指出，思覺失調多在20至30歲的青年期發病，男女比例相若。思覺失調患者除了出現幻覺、妄想等正性症狀，也常有意志減退、社交退縮等負性症狀，更有認知功能障礙，嚴重影響生活質素。

「思覺失調如不及早診斷和治療，隨著發作次數增加，患者的腦功能損害會日益嚴重，病情更趨難控。研究顯示，未有依從用藥的人士復發風險較依從治療者高出5.7倍，但臨床上僅約半數患者能夠堅持治療。我們要積極採取措施，提高患者的依從性，降低復發率。研究顯示，長效針劑可將患者的再入院風險降低50-65%，是預防復發的重要手段。」麥棨諾醫生引述一項為期24個月的國際研究為例，結果顯示，與口服藥相比，長效針劑將復發時間平均延長超過7個月，其復發率約為14.8%，顯著低於口服組的20.9%。

針劑藥物不代表病情嚴重 長效針劑藥物有助延緩復發

麥棨諾醫生強調，使用針劑並不代表病情嚴重，只是將口服藥物轉化成針劑形式，有助於藥物濃度長期在體內保持穩定，減少因口服藥物造成的不便，提升依從性。他補充，治療思覺失調並不止於藥物，還需配合心理治療及社會支援，才能達到控制症狀、改善日常功能的目標。

康和互助社聯會中心主任鄒長順亦指出，支援思覺失調患者時最重要是培養同理心，學習傾聽和尊重，避免強加意見或批評指責。鄒長順表示，思覺失調病友中不乏高學歷人士，但他們有機會受到病情反覆影響而需經常進出醫院，加上仍需面對污名與歧視、共融障礙等挑戰，令就業、教育、住屋、社交等備受影響。該會的調查資料發現，多達八成患者沒有工作，限制了他們與社會接觸的機會，當中更只有約16%患者會尋求專業協助，即使嘗試求助，也會面對輪候時間長、人手不足等障礙，以及治療依從性問題。

建議政府完善藥物和心理社會康復服務

他呼籲社會各界以開放、包容的態度看待思覺失調，在政策上給予更多支持，攜手創造共融社會。同時，他期望政府加強資源投放，完善藥物治療和心理社會康復服務，讓更多患者獲得適切和持續的支援，真正融入社區，過有尊嚴和意義的生活。

51歲的Shirley在25歲從加拿大回港後確診思覺失調，發病時經常會感到身邊的人、電視內容都在談論自己，完全分不清真實與虛構。Shirley表示過去很抗拒承認自己患病，更經常自行停藥，結果因病情反覆，需要多次住院。後來轉用長效針劑藥物治療後，副作用大減，透過藥物幫助下更易察覺自己的病況，不會忘記服藥，達到控制病情的效果。

轉載自晴報