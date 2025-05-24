矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題

拉筋紓痛矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 24/05/2025 頭前傾，俗稱「駝背」或「烏龜頸」，主要時在日常生活姿勢錯誤，以及隨著年紀增長，肌肉流失而形成。出現頭前傾的問題，容易會有頭暈、頭痛、肩頸痠痛或眼睛乾澀等問題。而且會令下巴鬆馳，形式「雙下巴」，影響外觀。今集介紹4個簡單動作，以及1個肌力訓練，改善以及預防頭前傾情況。動作持之以恆，必有效果。 Tags:#烏龜頸#頭暈#頭痛#肩颈酸痛#運動#伸展運動#肌力訓練#拉筋#健身#健康#頭前傾#肩膊痛#駝背#關節#靈活#運動姿勢 Add a comment ...
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