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矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題
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矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題
拉筋紓痛

矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　頭前傾，俗稱「駝背」或「烏龜頸」，主要時在日常生活姿勢錯誤，以及隨著年紀增長，肌肉流失而形成。出現頭前傾的問題，容易會有頭暈、頭痛、肩頸痠痛或眼睛乾澀等問題。而且會令下巴鬆馳，形式「雙下巴」，影響外觀。今集介紹4個簡單動作，以及1個肌力訓練，改善以及預防頭前傾情況。動作持之以恆，必有效果。

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:#烏龜頸#頭暈#頭痛#肩颈酸痛#運動#伸展運動#肌力訓練#拉筋#健身#健康#頭前傾#肩膊痛#駝背#關節#靈活#運動姿勢
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