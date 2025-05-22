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鼻臭 │ 呼吸時鼻腔有異味？中醫解釋「鼻臭」原因，3種急需就醫情況
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鼻臭 │ 呼吸時鼻腔有異味？中醫解釋「鼻臭」原因，3種急需就醫情況

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　隨著鬱金香綻放花期剛剛過去，又是迎接一連串party活動的日子。每年大家都珍惜party中與好友相聚，Cabel便是其中一人。

 

　　遠處已看見Cabel迎着笑面疾風而來，久未見面，大家來過禮貌式擁抱，突然，Cabel用手掩着口鼻尷尬地說：「不好意思，我可能有點出事！」

 

　　我收起笑容，不明所以。Cabel續：「家人說我呼吸發出臭味，已經持續一段時間，我自問不自覺也查不出原因，但就是使我感到十分尷尬。從你中醫的角度來看，我是生病了嗎？」

 

　　大家坐下來，我先讓她放鬆一下，幫她詳細診斷後，我答：「對，你鼻子呼吸時確實出現異味（鼻臭）。

 

　　從中醫角度來看，鼻子呼吸時出現異味（鼻臭）多與體內臟腑功能失調有關，尤其與肺、胃、肝膽等臟腑的熱證或濕熱鬱滯相關。」

 

　　Cabel緊張地問：「何解會出現這個問題？」

 

　　我答：

 

　　「中醫病因分析

 

1. 胃火熾盛

- 胃經上行於鼻，若飲食不節（如嗜食辛辣、油膩）、積熱化火，胃火上炎，可導致口鼻異味，常伴隨口乾、牙齦腫痛、便秘等症狀。 

- 舌脈特徵：舌紅苔黃。

 

2. 肺經鬱熱

- 肺開竅於鼻，外感風熱或痰熱鬱肺，可能導致鼻腔分泌物黏稠、有臭味，多伴隨鼻塞、咳嗽、痰黃等症狀。 

- 舌脈特徵：舌紅苔黃膩。

 

3. 肝膽濕熱

- 情緒不暢、肝鬱化火，或濕熱蘊結肝膽，濕熱上蒸至鼻竅，可能導致鼻臭，常見口苦、煩躁、脅痛等症狀。 

- 舌脈特徵：舌紅苔黃膩。

 

4. 陰虛火旺

- 肺陰虛或腎陰不足，虛火上炎，灼傷鼻竅黏膜，可能出現鼻腔乾燥、異味，伴隨咽乾、盜汗、手足心熱等。 

- 舌脈特徵：舌紅少苔。」

 

　　Cabel問：「你可有方法幫助我？」

 

　　我答：

 

　　「1. 中藥調理

 

- 胃火熾盛

- 方藥：清胃散（黃連、升麻、生地黃等）或玉女煎（石膏、知母、麥冬）。

- 作用：清瀉胃火，養陰生津。

 

- 肺經鬱熱

- 方藥：瀉白散（桑白皮、地骨皮）合千金葦莖湯（葦莖、薏苡仁、桃仁）。 

- 作用：清肺化痰，通竅排膿。

 

- 肝膽濕熱

- 方藥：龍膽瀉肝湯（龍膽草、黃芩、梔子等）。  - 作用：清利肝膽濕熱。

 

- 陰虛火旺

- 方藥：百合固金湯（百合、生地、麥冬）或知柏地黃丸。 

- 作用：滋陰降火，潤燥養鼻。

 

醫囑：內服中藥建議服用前先諮詢註冊中醫。

 

2. 針灸療法

 

- 常用穴位：合谷（清熱）、內庭（瀉胃火）、太沖（疏肝）、迎香（通鼻竅）、肺俞（調肺氣）。

- 方法：每周3次，平補平瀉手法，調理氣機、清熱化濕。」

 

　　Cabel問：「但是我並沒有感覺到自己鼻臭，平時可以怎樣替自己檢測呢？免生尷尬。」

 

　　我答：「自我檢測

 

- 簡單自測：用手掌摀住口鼻，呼氣後迅速聞是否有異味。

- 他人反饋：詢問親友是否察覺異常。

- 及時就醫：若異味持續、伴隨鼻塞/流膿血涕，需排除鼻瘜肉、腫瘤等器質性病變。」

 

　　Cabel續問：「日常生活有甚麼注意事項？」

 

　　我答：

 

　　「1. 飲食調理

- 避免辛辣、油炸、燒烤等助熱食物，減少煙酒、咖啡。 

- 多食清熱生津食材：綠豆、蓮藕、梨、百合、銀耳。

- 濕熱體質者可用薏苡仁、赤小豆煮水祛濕。

 

醫囑：內服食療建議服用前先諮詢註冊中醫。

 

2. 鼻腔與口腔護理

- 保持鼻腔濕潤，可用生理鹽水清洗鼻腔，避免挖鼻損傷黏膜。 

- 勤刷牙、用淡鹽水漱口，減少口腔細菌滋生。

 

3. 情緒與作息

- 避免熬夜（易耗陰助火），晚11點前入睡。 

- 疏導壓力，肝鬱者宜適度運動（如瑜伽、散步）。

 

4. 環境調整 

- 保持室內通風，避免乾燥或潮濕環境刺激鼻竅。 

- 過敏體質者遠離塵蟎、花粉等致敏原。

 

建議就醫時機

 

　　若鼻臭伴隨以下症狀，建議盡快就醫：

 

- 持續鼻塞、流膿涕、頭痛（可能為鼻竇炎）。

- 鼻腔出血、嗅覺減退（需排除腫瘤或萎縮性鼻炎）。

- 長期未改善，或伴隨發燒、體重減輕等全身症狀。

 

　　中醫治療需辨證論治，建議由專業醫師診斷後調整治療方案。」

 

　　Cabel：「譚博士，我需要馬上找你就醫，絕對不會再拖。」

 

Tags:#中醫#鼻臭#胃火熾盛#肺經鬱熱#肝膽濕熱#陰虛火旺#中藥#針灸#鼻腔護理
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