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泰國疫情 │ 泰國一周錄逾3萬宗新冠個案，曼谷成重災區，專家警告確診升宗數恐急劇攀升
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泰國疫情 │ 泰國一周錄逾3萬宗新冠個案，曼谷成重災區，專家警告確診升宗數恐急劇攀升

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊泰注意！泰國衞生部門最新數據顯示，於5月11日至17日當地共錄得3.3萬宗新冠肺炎確診個案，較上一周1.6萬宗升幅2倍多，當中曼谷更為重災區，超過6,000宗確診個案。

 

　　根據泰國疾病控制與預防中心資料，泰國全國於5月11日至17日共錄得33,030宗新冠肺炎確診病例，比前一周通報的1萬6000宗個案，升幅2倍多。這些確診新冠個案中，有1,918名患者需要住院治療，並有2宗死亡個案，分別來自素可泰（Sukhothai）與甘加那汶里府。而感染者的年齡層，則大多介乎30 至 39歲之間。

 

　　即睇各府感染個案排名依次為：

 

● 曼谷：6,290宗

● 春武里（Chon Buri）：2,573宗

● 羅勇（Rayong）：1,680宗

● 暖武里（Nonthaburi）：1,482宗

● 北欖（Samut Prakan）：1,442宗

 

　　由於疫情嚴峻，因此泰國衛生當局建議民眾外出時盡量佩戴口罩，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或疲勞等症狀，則使用自我檢測試劑盒。

 

專家警告：疫情未見頂

 

　　朱拉隆功大學醫學院教授 Thira Woratanarat 於 Facebook 發文表示，由於泰國的新冠感染個案已連續 11周上升，警告如果情況持續惡化，下周確診宗數有機會再次翻倍，情況不容忽視。

 

3類人為新冠高危人群

 

　　感染及傳染病科專科醫生連慰慈過去接受訪問時表示，新冠肺炎感染對3類人士尤其具高風險，一旦染疫，會增加其重症及死亡風險，因此她建議有關人士應考慮接種新冠疫苗。

 

● 兒童

● 長者

● 慢性疾病人士

 

外遊免疫3大自保法

 

　　至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？連慰慈醫生指3大方面，包括：

 

● 注重個人衛生尤其手部清潔

● 接種相關防疫疫苗

● 留意環境空氣流通高危人士在人多擠迫地方逗留戴上口罩

 

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#泰國#發燒#曼谷#肺炎#咳嗽#新冠疫情#新冠疫苗#旅遊
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