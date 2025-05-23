新冠疫情 │ 4周錄86宗嚴重個案 劇增30人死亡，病毒監測數據創一年新高 醫生建議高危人士戴口罩

小心防疫！衞生署衞生防護中心於早前指出，於4星期共錄得81宗成人新冠嚴重個案、當中30人死亡，另有5宗兒童嚴重個案；病毒監測數據亦創1年新高，呼籲社會各界提高警覺。

衞生署衞生防護中心在本月15日發佈新聞公報，指2019冠狀病毒病（新冠）主要監測指標數據創一年新高。根據截至5月10日的一周最新監測數據，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及化驗所新增核酸檢測陽性數目，在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（4月6日至12日）的6.21%逐步增至13.66%，創近一年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約710000拷貝，較四周前每公升約390000拷貝亦顯著上升。同期，急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。

新冠活躍程度未來數周維持較高水平

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，疫情復常後，香港每隔半年至9個月經歷一次新冠活躍周期。根據復常後的監測數據顯示，香港新冠活躍程度曾出現兩個比較活躍的時段，分別是2023年4月至7月維持約15周，以及去年2月至3月維持約7周。新冠於今年4月中旬變得較為活躍，參考以往數據，預料新冠活躍程度會至少在未來數周維持在較高水平。

衞生防護中心認為，新冠已演變成為一種有周期性的風土病，分析顯示活躍周期與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。中心指出，2024年初，本地主流變異病毒株從XBB轉為JN.1，2024年第三季則由JN.1轉為KP.2及KP.3，而今年三月下旬開始再轉為XDV；現時未有證據顯示XDV會引致更嚴重疾病。但提醒新冠變異病毒株不時改變，因此不能掉以輕心。中心會按世界衞生組織的建議，繼續密切監察變異病毒株的情況，慎防日後可能出現毒性較強或與疫苗不匹配的變異病毒株。

中心促接種初始劑次新冠疫苗

在過去4星期，衞生防護中心共錄得81宗成人新冠重症，當中30宗死亡。流行病學調查顯示，83%屬65歲以上的人士，這些較年長的個案中，超過9成有長期病患，而只有1宗個案在過去6個月內曾接種新冠疫苗加強劑。

另外，中心今年暫錄得5宗兒童嚴重個案，暫時未有死亡個案；2宗有長期病患紀錄，3宗未曾接種新冠疫苗初始劑次。徐樂堅醫生表示，現象反映即使兒童過去健康良好，患上新冠後都有機會出現嚴重併發症。因此呼籲家長應盡快帶子女按時完成接種新冠疫苗初始劑次：「現時主要流行的XDV變異病毒株與JN.1相關，因此本港使用的JN.1新冠疫苗能有效預防，減低重症和死亡的風險，同時提升群體免疫力。」

徐樂堅醫生呼籲，高風險市民特別是長者和長期病患者，應盡快接種新冠疫苗額外加強劑。高危人士例如本身有健康問題，或免疫力低的人士，到訪公眾地方時應佩戴外科口罩。

同時，市民亦應時刻保持嚴格的個人、環境及手部衞生，減低感染新冠或其他呼吸道傳染病的風險。在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診。

同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

預防感染5大方法

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

轉載自晴報