德國最新研究：72小時不用手機引發大腦驚人變化，專家稱反應如戒煙酒癮

手機成癮等同煙酒上癮？德國最新研究指出，只要戒除智能手機達1段時間，大腦便會出現明顯變化，其模式竟與煙酒成癮戒斷反應相似。研究指出，長期依賴手提電話恐增大腦問題，繼而影響情緒及專注力等問題，強調應要重新審視手提電話設計對心理健康的潛在風險。

綜合外媒及《ScienceAlert》報道，德國海德堡大學與科隆大學團隊於《Computers in Human Behavior》期刊發表研究，招募25名18至30歲受試者進行「72小時手提電話戒斷實驗」，實驗中參與者手提電話僅限必要的通訊與工作用途，並於實驗前後進行磁力共振（MRI）掃描與心理評估。

對手提電話成癮｜戒用電話數日大腦變化驚人 專家：與煙酒戒斷期一致

測試72小時過去後，研究人員會於MRI掃描過程中，對測試者展示各種圖像提示，包括智慧型手提電話開機和關機時的圖片，以及顯示船和花等主題等「中性」圖像，結果發現受眾出現以下兩大問題：

成癮腦區活化

觀看手提電話內的圖像時，掌管獎勵與欲望的「伏隔核」及調控自我控制的「前扣帶皮層」活動顯著改變，神經訊號模式與尼古丁、酒精成癮者戒斷期一致。多巴胺（強迫行為）與血清素（情緒調節）系統同步波動，證實手提電話刺激與物質成癮共享生理機制。

心理測驗矛盾點

儘管MRI顯示大腦渴求手提電話，心理評估卻未發現參與者「情緒惡化」或「明顯戒斷焦慮」，僅部分人自述「心情變好」，但數據未達統計顯著。研究團隊推測，大腦雖觸發成癮反應，但現代人對手提電話的「功能性依賴」（如社交、工作）可能淡化負面情緒感知。

難以無法區分渴求「手機」或「社交」

研究人員坦言，目前技術尚無法釐清參與者，究竟是渴望手提電話，還是渴望透過儀器獲得的社交互動，有學者認為兩者可能息息相關，未來需要多設計實驗以剝離變因。目前研究未解釋到使用手提電話的行為，與觸發大腦變化的確切機制，但推測可能與多巴胺間歇性獎勵有關，例如平台通知、點讚等。

智能手提電話深度影響神經迴路



專家強調，智能手提電話普及僅17年，但卻已深度介入人類神經迴路：「每隔幾分鐘查看電話的衝動，實為大腦微戒斷症狀。」警告大眾假如放任趨勢持續，可能會影響以下3大健康問題，呼籲大眾每日設定「無手提電話時段」逐步脫癮：

恐誘3大健康問題

1. 加劇焦慮

2. 注意力缺陷

3. 影響下一代腦部發展

是次研究首度揭露「短期戒手提電話」的神經證據，團隊表示之後將會進一步探討不同手提電話使用情境，例如社交、遊戲等情況，對大腦的差異化影響，以制定精準防癮策略。

同場加映｜對某種行為失去控制即為上癮

精神科專科醫生陳仲謀過去曾接受訪問，指出上癮是對自己的某種行為（如打機、賭博和購物）失去控制而影響生活，若某種行為變得「必須做「、「優先做」及「重覆做」而影響生活，就要留神。他還指出，自己接觸最年輕的患者只有約12歲，多數是家人發覺有問題而被迫求醫。他提醒，手提電話成癮很難戒斷，或需長期看醫生及接受心理輔導。

醫生拆解上癮内外因素

內在方面：

性格容易焦慮、衝動、依賴

外在方面：

未能從日常生活中（如個人、家庭、工作、學校）得到快樂

社會經濟差

朋輩壓力

資料來源：《ScienceAlert》、《Computers in Human Behavior》