手提風扇大比併：日本雜誌測試26款風扇，4款風力強勁又夠寧靜獲最高評價

天氣炎熱，不少人都會帶備手提風扇解暑。日本雜誌《MONOQLO》早前測試市面26款便攜式風扇，比較風速、寧靜程度、使用感等，並根據綜合評分整理推薦排名，即睇詳情！

手提風扇推薦｜日本雜誌實測便攜式風扇

《MONOQLO》調查了市面上26款便攜式風扇，當中分為5個類型，包括手提風扇、附冷卻板風扇、夾式風扇、掛腰風扇，以及超薄風扇，逐一進行以下各項測試，並整理出排名：

風速：測量在特定距離內的最大風速

散熱效能：使用冷卻板一定時間後，立即用熱像儀測量溫度（此測試僅適用於附帶冷卻板的手提風扇）

寧靜程度：測量在特定距離內的噪音水平

使用感：由讀者實際使用風扇，根據易用性、模式、涼快度等進行評分

手提風扇推薦｜26款便攜式風扇排名

《MONOQLO》綜合各項測試的結果及評分，整理出26款便攜式風扇的推薦排名，排名名單如下：

日本雜誌比拼26款手提風扇

手提風扇

A+級

Francfranc 手提風扇

風速：5分

寧靜程度：5分

使用感：4分

綜合評價：4.67分

siroca 手提風扇 SF-H531

風速：4分

寧靜程度：5分

使用感：4分

綜合評價：4.33分

A級

NAKAGAMI smaly 靜音設計手提風扇

風速：5分

寧靜程度：4分

使用感：3分

綜合評價：4分

Rhythm Silky Wind Mobile 3.1

風速：5分

寧靜程度：3分

使用感：4分

綜合評價：4分

ELAiCE 手提風扇 WH

風速：5分

寧靜程度：３分

使用感：４分

綜合評價：4分

B 級

LIfe on Products手提風扇

風速：5分

寧靜程度：2分

使用感：3分

綜合評價：3.33分

千住 TEKNOS HF-1016U

風速：4分

寧靜程度：4分

使用感：2分

綜合評價：3.33分

C 級

HIRO CORPORATION 手提風扇

風速：2分

寧靜程度：4分

使用感：3分

綜合評價：3分

附冷卻板風扇

A+級

NAKAGAMI smaly 手提風扇

風速：3分

散熱效能：5分

寧靜程度：4分

使用感：4分

綜合評價：4.2分

A 級

HIRO CORPORATION 風量控制 Peltier & 風扇

風速：5分

散熱效能：4分

寧靜程度：3分

使用感：5分

綜合評價：4.2分

Life on Products 冷卻功能手持式風扇

風速：3分

散熱效能：4分

寧靜程度：4分

使用感：4分

綜合評價：3.8分

LADONNA Toffy 手提風扇

風速：3分

散熱效能：4分

寧靜程度：4分

使用感：3分

綜合評價：3.6分

ELAiCE iFan FREEZE II

風速：3分

散熱效能：4分

寧靜程度：4分

使用感：3分

綜合評價：3.6分

B 級

LADONNA Toffy 免持風扇

風速：2分

散熱效能：3分

寧靜程度：4分

使用感：3分

綜合評價：3分

夾式風扇

A+級

BRUNO 迷你夾扇

風速：3分

寧靜程度：4分

使用感：5分

綜合評價：4分

Life on Products 日傘夾扇

風速：3分

寧靜程度：4分

使用感：5分

綜合評價：4分

A 級

Francfranc FRAIS 迷你風扇

風速：3分

寧靜程度：3分

使用感：5分

綜合評價：3.67分

C 級

GUANGUAN 夾式迷你風扇

風速：2分

寧靜程度：3分

使用感：2分

綜合評價：2.33分

掛腰風扇

A+級

KEYNICE 掛腰風扇 KN-1733S

風速：4分

寧靜程度：3分

使用感：4分

綜合評價：3.67分

ELAiCE iFAN Body Blow

風速：4分

寧靜程度：3分

使用感：4分

綜合評價：3.67分

B 級

ELAiCE iFAN Body Breeze

風速：3分

寧靜程度：3分

使用感：4分

綜合評價：3.33分

Socoolfan 掛腰風扇

風速：4分

寧靜程度：3分

使用感：2分

綜合評價：3分



IWASHIN 多功能掛眓風扇FS-30

風速：5分

寧靜程度：1分

使用感：2分

綜合評價：2.67分

C 級

HBITT 掛腰風扇

風速：4分

寧靜程度：2分

使用感：2分

綜合評價：2.67分

超薄風扇

A 級

Life on Products 免持5way 超薄風扇

風速：4分

寧靜程度：3分

使用感：4分

綜合評價：3.67分

NAKAGAMI smaly 多功能手提風扇

風速：3分

寧靜程度：4分

使用感：4分

綜合評價：3.67分

資料來源：MONOQLO

手提風扇推薦｜26款便攜式風扇測試結果

根據測試結果，以下各款風扇被《MONOQLO》評為最推薦的產品，在風速、寧靜程度及使用感的測試均獲得高分，大家不妨參考。

手提風扇：Francfranc 手提風扇

附帶冷卻板的手提風扇：NAKAGAMI smaly 手提風扇

夾式風扇：BRUNO 迷你夾扇

掛腰風扇：KEYNICE 掛腰風扇 KN-1733S

另外，戶外遊玩也有一定要求的防曬措施，日本雜誌《LDK》早前測試18款防曬霜，比較防曬力、成分、使用感、易卸除度，找出最強之選！

日本雜誌《LDK》比拼18款防曬霜

A 級

CUREL潤浸保濕防曬乳

綜合評分：4.58分

防曬力：5分

成分：5分

使用感：3.5分

易卸度：4分

FANCL Sunguard 30 Brightening UV

綜合評分：4.36分

防曬力：5分

成分：5分

使用感：4.17分

易卸度：2分

Alobay 防水防曬乳

綜合評分：4.33分

防曬力：4分

成分：4.5分

使用感：4分

易卸度：5分

ANESSA 純物理補濕UV乳霜

綜合評分：4.31分

防曬力：5分

成分：5分

使用感：2.88分

易卸度：3分

Pigeon UV Baby Milk Waterproof

綜合評分：4.13分

防曬力：4分

成分：5分

使用感：3.79分

易卸度：3分

CHIFURE Sunscreen Milk Mild

綜合評分：4.06分

防曬力：5分

成分：5分

使用感：3.38分

易卸度：1分

MammaBaby UV Milk Non Chemical

綜合評分：4分

防曬力：4分

成分：4.5分

使用感：3.33分

易卸度：4分

紫外線預報 Non Chemical UV Gel

綜合評分：3.96分

防曬力：3分

成分：5分

使用感：3.75分

易卸度：4分

Kiss Me Mummy Non Chemical UV Pure Cream

綜合評分：3.9分

防曬力：4分

成分：4.5分

使用感：3.38分

易卸度：3分

無添加生活防曬乳

綜合評分：3.87分

防曬力：3分

成分：4.5分

使用感：3.21分

易卸度：5分

Cher-Couleur Naturepeau Fair Veil UV

綜合評分：3.77分

防曬力：4分

成分：4.5分

使用感：3.63分

易卸度：2分

MUJI 敏感肌防曬乳

綜合評分：3.72分

防曬力：4分

成分：3分

使用感：4.29分

易卸度：4分

B 級

Pax BNaturon UV Cream

綜合評分：3.45分

防曬力：4分

成分：4分

使用感：2.71分

易卸度：2分

NIVEA UV 藥用凝膠

綜合評分：3.37分

防曬力：3分

成分：2.5分

使用感：4.25分

易卸度：5分

IFME UV GEL

綜合評分：3.36分

防曬力：3分

成分：3分

使用感：4.13分

易卸度：4分

Weleda Moisturising UV Sunshield milk

綜合評分：3.17分

防曬力：3分

成分：3.5分

使用感：3分

易卸度：3分

C 級

Solist Mild UV Watery Gel

綜合評分：2.73分

防曬力：2分

成分：1.5分

使用感：4.38分

易卸度：5分

Cainz UV Milky Gel

綜合評分：2.29分

防曬力：2分

成分：1分

使用感：3.75分

易卸度：4分

資料來源：《LDK》