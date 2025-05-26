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肺癌先兆 │ 健身教練無咳無喘手指異常情況 驚揭末期肺癌
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肺癌先兆 │ 健身教練無咳無喘手指異常情況 驚揭末期肺癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　沒咳嗽都有機會患肺癌！蘇格蘭一名健身教練本身沒有任何呼吸道疾病症狀，卻因為察覺手指有1個異常現象而求醫，結果竟被查出患晚期肺癌，及時切除右肺保命。

 

　　據肺癌基金會（Roy Castle Lung Cancer Foundation）報道個案，蘇格蘭健身教練Brian Gemmell 罹患肺癌，但他在確診前沒有感到任何不適：「我並沒有感覺不舒服，我感覺很健康。沒有咳嗽，沒有咳血，也沒有呼吸困難。」

 

手指異常腫脹成「杵狀指」揭患晚期肺癌

 

　　Brian回憶，當時他唯一的異常症狀是杵狀指（finger clubbing／nail clubbing），「所有手指都腫了起來。當把手指甲壓在一起時，看不到菱形間隙」。

 

　　肺癌基金會解釋，杵狀指意為指尖腫脹，並且是分階段發生的。首先，指甲根部變軟，甲床旁的皮膚變得有光澤。隨後從側面看，指甲開始比正常彎曲得更厲害。最後，指尖可能會變大、腫脹；這是由於手指軟組織中積聚液體所致，可能是肺癌的徵兆。數據顯示，35%的非小細胞肺癌（NSCLC）患者有杵狀指症狀，4%的小細胞肺癌患者有杵狀指症狀。

 

　　最後，Brian上網搜尋後，驚覺杵狀指可能是一種肺癌症狀。其家庭醫生迅速讓他去做胸部X光檢查，並轉介給呼吸科顧問醫生。PET掃描顯示，Brian右肺有晚期腫瘤，最後決定切除右肺，保住一命。

 

杵狀指自測方法

 

　　Brian以過來人身份示警：「如果你像我一樣有杵狀指，那就是一個危險信號。早發現早求醫，就能得到治療。」

 

　　就算出現杵狀指，也並不代表一定患上癌症。其他肺部疾病例如囊狀纖維化、病因不明性肺纖維化、支氣管擴張和石棉肺，也都可能導致杵狀指。另外，心臟疾病、肝病和慢性腸道炎「克隆氏症」也會有杵狀指的情況。自測方法如下：

 

步驟一：將雙手放在眼睛正前方

步驟二：把食指的指甲互相碰觸靠攏

● 正常來說，指甲版到指甲碰觸的地方，會形成一個鑽石形狀。

*實際病情仍以醫生專業判斷為準

● 如果看不到，有可能是杵狀指。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#肺癌#咳嗽#健康#腫瘤科#蘇格蘭#杵狀指#肺癌症狀
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