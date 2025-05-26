51歲內地女星朱媛媛抗癌5年離世，丈夫悲痛公布消息

內地女星朱媛媛因罹患癌症，於5月17日上午11時39分病逝，終年51歲，其丈夫、同為演員的辛柏青發佈訃告證實噩耗。朱媛媛生前活躍於影視圈，曾與李連杰、桂綸鎂合演電影《海洋天堂》。

辛柏青於21日悲痛發表妻子朱媛媛離世的消息，「在與癌症抗爭的近五年間，她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。」他表示愛妻離世時平靜且從容，「她用這種方式，提醒家人不要虛度每一天、每一秒！相信，她去到了她想去的地方……。」而有關葬禮將從簡辦理。

朱媛媛的個人微博於5月1日才發表新劇《造城者》殺青的消息，該劇出演者有趙麗穎、黃曉明等知名演員。未料於17日，朱媛媛卻驟然離世，令各界震驚與惋惜，《造城者》也成為其遺作。

內地女星朱媛媛因罹患癌症，於5月17日病逝，終年51歲。（微博）

曾獲第36屆大眾電影百花獎最佳女配角。（微博）

新劇《造城者》成為朱媛媛的遺作。（微博）

丈夫辛柏青發布訃告證實噩耗。（微博）

朱媛媛（左）及丈夫辛柏青（右）。（微博）

51歲女演員朱媛媛抗癌5年，不敵病魔離世。（微博）

獲封「國民媳婦」稱號

朱媛媛曾出演1998年電視劇《貧嘴張大民的幸福生活》，並飾演賢淑妻子一角，劇集播出後廣受好評。她憑藉此角色，不僅獲得金鷹獎觀眾最喜愛女主角獎，更獲封「國民媳婦」稱號。此外，她還曾演過《家有九鳳》、《小別離》等電視劇，以及《我的姐姐》、《天狗》、《送你一朵小紅花》等電影。

朱媛媛曾獲第26屆中國電影金雞獎最佳女主角、第34屆中國電影金雞獎最佳女配角，以及第36屆大眾電影百花獎最佳女配角。

同場加映｜10招減少患癌風險

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾發文指，飲食仍是影響癌症風險的重要因素之一，並分享以下10招，供大家參考。

1.多吃蔬菜、水果和全穀類

2.減沙攝取加工肉類與紅肉

3.限制攝取糖和高熱量食品

4.增加健康脂肪的攝取

5.控制飲食時間與規律性

6.避免過量飲酒

7.多喝水

8.增加益生菌和發酵食品的攝取

9.減少攝取高鹽食品

10.維持健康體重

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生黃軒